На Ровенщине жуткое ДТП, легковушка столкнулась с фурой: много погибших

На участке дороги, где случилось ДТП, затруднено движение

В Костопольском районе Ровенской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни четверых человек.

Сегодня, 28 ноября, около 14:30 вблизи села Мирное на автодороге легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Ровенской области.

Фото с места ДТП. Полиция Ровенской области

В результате столкновения легковой автомобиль вылетел с проезжей части. По предварительной информации, погибли четыре человека — две женщины и двое мужчин.

Фото с места ДТП. Полиция Ровенской области

К месту происшествия прибыли следственно-оперативные группы местного отделения полиции, Главного управления и спасатели. Сообщается, что движение на участке, где случилось ДТП, пока осложнено.

Подробности автокатастрофы устанавливаются. В пресс-службе опубликовали фотографии с места ДТП.

Фото с места ДТП. Полиция Ровенской области

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало о том, что гололедица в ноябре привела к большому количеству дорожно-транспортных происшествий, в том числе в Днепре, Киеве, Житомире и Одесской области.

Также "Телеграф" писал о том, что отключение уличных фонарей привело к увеличению случаев ДТП в украинских городах.