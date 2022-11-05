В центре Киева произошло "элитное" ДТП: подробности (фото)

Данные о пострадавших уточняются

В Печерском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух элитных автомобилей Audi и Ford Mustang.

Как сообщает телеграм-канал dtp.kiev.ua происшествие произошло на улице Леси Украинки. В ДТП угодили сразу три машины, однако неизвестно, кто за нее ответственный.

Сообщается о том, что в аварии есть пострадавшие, однако каких-либо деталей не раскрывается.

При этом пользователь сети Наталья Калинина в сторис в Инстаграме сообщила, что авария произошла на перекрестке возле здания Центральной избирательной комиссии.

"Постоянно кто-то элитный делает страшную аварию, а потом за секунду скручивает номера, чтобы не обращать внимания к собственной персоне", — написала она.

Как видно на фото ниже на месте уже работают правоохранители, при этом на черном автомобиле действительно не видно номерных знаков.

Как сообщалось ранее, 24 октября на том же месте произошла еще одна крупная авария с участием трех легковых автомобилей. В результате происшествия травмы получили четыре человека, среди которых 9-летняя девочка. Вероятный виновник ДТП скрылся с места происшествия.