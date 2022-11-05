У центрі Києва сталася "елітна" ДТП: подробиці (фото)

Дані про постраждалих уточнюються

У Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох елітних автомобілів Audi та Ford Mustang.

Як повідомляє телеграм-канал dtp.kiev.ua подія сталася на вулиці Лесі Українки. У ДТП потрапили одразу три машини, проте невідомо, хто за неї відповідальний.

Повідомляється про те, що в аварії є постраждалі, проте жодних деталей не розкривається.

При цьому користувач мережі Наталія Калініна у сторіз в Інстаграмі повідомила, що аварія сталася на перехресті біля будівлі Центральної виборчої комісії.

"Постійно хтось елітний робить страшну аварію, а потім за секунду скручує номери, щоби не привертати уваги до власної персони", — написала вона.

Як видно на фото нижче, на місці вже працюють правоохоронці, при цьому на чорному автомобілі дійсно не видно номерних знаків.

Як повідомлялося раніше, 24 жовтня на тому ж місці сталася ще одна велика аварія за участю трьох легкових автомобілів. Внаслідок пригоди травми отримали чотири особи, серед яких 9-річна дівчинка. Імовірний винуватець ДТП втік з місця події.