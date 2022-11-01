Навколо аварії на Хрещатику розгорається гучний скандал: джерела говорять про підміну водія

"Телеграф" розбирався в ситуації, що склалася

Ще 12 жовтня на Хрещатику в Києві відбулась резонансна аварія — позашляховик Jeep на швидкості намагався проскочити перехрестя на червоне світло, однак врешті протаранив легковик Audi й перекинувся на очах у перехожих.

Момент аварії зафільмували камери спостереження. Відео є у вільному доступі в мережі інтернет.

Внаслідок ДТП загиблих не було, однак, за даними "Телеграфу", двоє людей, що знаходились в салоні джипу, отримали тілесні ушкодження і їм надавали медичну допомогу.

Очевидно, що водій позашляховика порушив правила дорожнього руху і має понести покарання згідно з буквою закону, однак історія виявилась куди заплутанішою. Автівка винуватця аварії зареєстрована на військову частину. Через два тижні після аварії в мережі почали обговорювати відповідь з патрульної поліції, де було вказано, що жодних протоколів на учасників аварії не було складено (за нашою інформацією, протокол таки був, однак виписали його лише через два тижні після суспільного резонансу).

Ба більше, у включенні телеканалу "Київ" з місця аварії кореспондент розповів, що "за кермом Jeep перебувала відома дівчина". Її та пасажира позашляховика з місця аварії вивезли каретою Швидкої допомоги. Втім, за інформацією від джерел в правоохоронних органах, попри травми (черепно-мозкова травма та закрита травма хребта у водія), від госпіталізації вони відмовились.

Також в мережі ширились чутки, що за кермом Jeep нібито була депутат Київради Аліна Михайлова — відома активістка та волонтер, а після повномасштабного вторгнення медик одного з підрозділів ДУК ПС, командиром якого є її хлопець — Герой України Дмитро Коцюбайло.

Джерела в партії "Голос" повідомили, що за кермом дійсно могла бути саме Михайлова. Ми звернулись до самої депутатки за коментарем.

"Останні 8 місяців я знаходжусь на фронті — воюю та рятую життя бійцям. До цього у складі підрозділу я була на Харківщині, зараз в Авдіївці. Про цю аварію я нічого не знаю", — сказала Аліна Михайлова.

За її словами, інформацію щодо її причетності до ДТП розганяли хейтери: "Прихильники Петра Олексійовича Порошенка мене відверто недолюблюють і розганяли цю інформацію через анонімні акаунти в соцмережах. Однак з журналістів ви перший, хто звернувся за коментарем".

Джерела "Телеграфу" в правоохоронних органах повідомили, що поліція зафіксувала: за кермом JEEP дійсно перебувала жінка, санітар медичної роти однієї з військових частин, однак її ім’я — Багрій Н. — відносно неї складено протокол за ст. 124 КупАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажів тощо. Тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 до 12 місяців). Разом з нею на пасажирському сидінні позашляховика знаходився військовослужбовець, головний сержант — Малін О. Варто підкреслити, що протокол було складено лише 28 жовтня, хоча аварія мала місце 12 числа. Тобто складання протоколу зайняло у патрульних 16 днів.

Співрозмовники у МВС у розмові з "Телеграфом" повідомили, що могла бути підміна водія і вказана в протоколі Багрій Н. не кермувала автомобілем на момент аварії. Після звернення нашого видання проводиться додаткова перевірка.