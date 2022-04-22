Заздрить навіть Арестович: ці красуні захищають Україну та рятують життя на передовій

Жінки оберігають Україну.

У війні з росією нашу країну захищають не лише герої-чоловіки, а й безстрашні жінки.

Сергій Пасюта на своїй сторінці у Facbook опублікував невеликий список українських красунь, котрі своєю діяльністю наближають нашу перемогу.

"Календарики з Кімом та Арештовичем – це не для нас. Ось кілька акаунтів для вас, чоловіки. Коли ці жінки просять у вас кудись перерахувати гроші – негайно перерахуйте. Просити щось зробити – робіть. Будьте слухняні", — написав Пасюта.

Маша Назарова

Бойовий медик, інструкторка з тактичної медицини, помічниця фонду "Повернись живим", заступниця директора бюджетної установи Український ветеранський фонд, обличчя проєкту "Реаніметро". Богиня грому, блискавки, мудрості, війни і комфортного міського простору.

Маша Назарова

Маша Назарова

Маша Назарова

Міла Макарова

Бойовий медик, раніше – волонтерка загонів Червоного Хреста України, інструкторка з тактичної медицини, одна зі співзасновниць проєкту "Реаніметро".

Міла Макарова

Міла Макарова

Міла Макарова

Кіра Нечай

Одна з співзасновниць проєкту "Реаніметро", зараз парамедик у Госпітальєрах.

Кіра Нечай

Кіра Нечай

Кіра Нечай

Аліна Михайлова

Депутат Київради, парамедик зараз захищає нас на фронті.

Аліна Михайлова

Аліна Михайлова

Аліна Михайлова

Анастасія Рокитна

Журналіст, волонтер.

Анастасія Рокитна

Анастасія Рокитна

Анастасія Рокитна

Меланія Подоляк

Журналістка, волонтер, координатор Фонду "Притули".

Меланія Подоляк

Меланія Подоляк

Меланія Подоляк

Раніше повідомлялося, що голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, а також радник голови офісу президента Олексій Арестович стали героями соціальних мереж.

Нагадаємо, український військовий Артур Тураєв, якого охрестили новим секс-символом на передовій, одружився зі своєю дівчиною.