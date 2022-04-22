Заздрить навіть Арестович: ці красуні захищають Україну та рятують життя на передовій
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Жінки оберігають Україну.
У війні з росією нашу країну захищають не лише герої-чоловіки, а й безстрашні жінки.
Сергій Пасюта на своїй сторінці у Facbook опублікував невеликий список українських красунь, котрі своєю діяльністю наближають нашу перемогу.
"Календарики з Кімом та Арештовичем – це не для нас. Ось кілька акаунтів для вас, чоловіки. Коли ці жінки просять у вас кудись перерахувати гроші – негайно перерахуйте. Просити щось зробити – робіть. Будьте слухняні", — написав Пасюта.
Маша Назарова
Бойовий медик, інструкторка з тактичної медицини, помічниця фонду "Повернись живим", заступниця директора бюджетної установи Український ветеранський фонд, обличчя проєкту "Реаніметро". Богиня грому, блискавки, мудрості, війни і комфортного міського простору.
Міла Макарова
Бойовий медик, раніше – волонтерка загонів Червоного Хреста України, інструкторка з тактичної медицини, одна зі співзасновниць проєкту "Реаніметро".
Кіра Нечай
Одна з співзасновниць проєкту "Реаніметро", зараз парамедик у Госпітальєрах.
Аліна Михайлова
Депутат Київради, парамедик зараз захищає нас на фронті.
Анастасія Рокитна
Журналіст, волонтер.
Меланія Подоляк
Журналістка, волонтер, координатор Фонду "Притули".
Раніше повідомлялося, що голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, а також радник голови офісу президента Олексій Арестович стали героями соціальних мереж.
Нагадаємо, український військовий Артур Тураєв, якого охрестили новим секс-символом на передовій, одружився зі своєю дівчиною.
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