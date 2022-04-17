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Секс-символ української армії Тураєв одружився: хто його обраниця

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Артур Тураєв одружився Новина оновлена 17 квітня 2022, 07:23
Артур Тураєв одружився

Українці побажали молодим щастя та довгого кохання.

Український військовий Артур Тураєв, якого охрестили новим секс-символом на передовій, одружився зі своєю дівчиною.

Радісною новиною кумир українських жінок поділився у своєму Instagram, опублікувавши фото та відео.

"Час жити тепер! Сьогодні, ми офіційно, стали сім’єю", — підписав публікацію Артур.

Для весільної церемонії пара обрала однакові та оригінальні вбрання: джинси, біла футболка та шкіряна куртка.

Артур Тураєв та його дівчина розписалися
Артур Тураєв та його дівчина розписалися

Пара також зняла ролик на вулиці, де Артур та його дружина показали обручки на пальцях.

У коментарях користувачі бажають молодим щастя, довгого кохання та гарних дітей.

"Бажаю щастя! Багато років у коханні та злагоді в нашій рідній Україні!".

"Щасливого подружнього життя у мирі та злагоді".

Правда, є й такі, які засмутилися через одруження красеня-військового і пожартували, що настав час відписуватися:

"Як жити після того, як ти розписався".

"Відписка".

Зазначимо, що, судячи з соцмереж Артема, він давно у парі. У його Instagram є фото, де він відпочиває зі своєю коханою дівчиною. В одному з інтерв’ю він розповів, що вивіз її з-під Києва у безпечніше місце. І доки він захищає нашу країну на передовій, вона займається волонтерством.

Артем Тураєв зі своєю дівчиною
Артем Тураєв зі своєю дівчиною

Нагадаємо, український захисник Артем Тураєв, якого прозвали новим "крашем" українок, розповів читачам "Телеграфу" про те, як став військовим, де служив та які сильні сторони наших ЗСУ.

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