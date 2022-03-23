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З такими захисниками не страшно: в українок з’явився новий "краш" серед військових

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Артур Тураєв Новина оновлена 23 березня 2022, 08:05
Артур Тураєв

Військовий підкорив серця українок.

За майже місяць війни, яку розв’язала росія, нерви українців вже здають, незважаючи на віру в нашу перемогу та максимальне єднання.

У цей тяжкий час жінки намагаються, якось відволіктися і все частіше звертають увагу на красивих та брутальних чоловіків серед політиків, воїнів ЗСУ та ТРО.

Чому росії не виграти війну проти України?

Деякі з них уже стали справжніми героями, як голова Миколаївської ОДА Віталій Кім чи речник СБУ Артем Дехтяренко.

Ще одним кумиром українських жінок став військовослужбовець Артур Тураєв.

Ми вирішили розповісти про новий український "краш".

Хлопець служить у спецназі і має дійсно модельну зовнішність. Часто викладає фото та відео в Інстаграм та ТікТок. У коментарях хлопця порівнюють із турецьким актором і називають справжнім красенем.

Хлопець міг би працювати моделлю, але пішов до ЗСУ
Хлопець міг би працювати моделлю, але пішов до ЗСУ
Йому йде військова форма
Йому йде військова форма
Багато хто зазначає, що він схожий на турецького актора
Багато хто зазначає, що він схожий на турецького актора
Артур любить записувати підбадьорливі відео

Під фото та відео військового завжди багато коментарів, пишуть що "це нове покоління військових" та "з такими захисниками не страшно за Україну".

"Український Бурак Озчівіт"

"Боже, бережи цього хлопця, бо треба щоб такі розмножувалися"

"Навіть не віриться, що в наш час є такі мужні хлопці! Бережи себе"

Варто відзначити, що серце хлопця зайняте, він викладає фото зі своєю другою половинкою. Користувачі відзначають, що вони дуже гарна пара.

У хлопця є дівчина
У хлопця є дівчина
Вони чудово виглядають разом
Вони чудово виглядають разом

Зазначимо, що ще одним героєм численних мемів та улюбленцем усіх українських жінок став радник голови Офісу президента Олексій Арестович, його ще називають "головним психотерапевтом України".

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#Спецназ #ЗСУ
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