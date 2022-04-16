"Ми впораємося з цим": дружина Романа Сасанчина спростувала свої слова про їхнє розлучення

Пара намагається налагодити стосунки заради маленької дочки

Переможець шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" 20-річний Роман Сасанчин, дружина якого раніше повідомила про їхнє розставання лише через чотири місяці після весілля, таки не розлучається. Пара переживає нелегкий період, проте поки що розлучатися не має наміру.

Свої попередні слова дружина Сасанчина Іванна пояснила на своїй сторінці в Інстаграмі в Instastories.

Дівчина пояснила, що зараз вони з Романом проходять через тяжкий конфлікт, проте про розлучення поки що не йдеться. Пара намагається налагодити свої стосунки заради спільної маленької доньки, якій лише три місяці, адже у їхній сварці "винні обидва".

"Я сподіваюся, що це можливо виправити. Я молюся Богу. Я знаю, що ми заради нашої дитини зможемо переступити все, що зараз є. І ми впораємося із цим", – поділилася Іванна.

Зазначимо, що Іванна з дитиною з метою безпеки виїхала з України і зараз перебуває в Польщі. А Роман залишився в Україні, адже йому не можна перетинати кордон. Цілком ймовірно, що на молоду сім’ю так діє відстань та тривала розлука.

Нагадаємо, що у травні 2021 року Роман зробив пропозицію своїй коханій, і 2 грудня того ж року закохані пов’язали себе узами шлюбу. Зазначимо, що на момент весілля, Іванна вже була на 8-му місяці вагітності. 30 грудня сім’я Сасанчиних поповнилася ще одним чоловічком — у пари народилася дочка, яку назвали Елізабет.