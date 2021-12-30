"Пологи були нелегкими": у 19-річного переможця шоу "Голос. Діти" Сасанчина народилася донька (фото)
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Співак став молодим татом 30 грудня
Цього четверга, 30 грудня, український співак, переможець вокального проєкту "Голос. Діти" та "Голос країни-10" Роман Сасанчин уперше став батьком. Про вагітність його нареченої Іванни стало відомо наприкінці серпня.
19-річний хлопець дав ексклюзивне інтерв’ю у прямому ефірі шоу "Твій день" на телеканалі "1+1". Відомо, що в пари народилася дівчинка.
"Я щасливий. Дякую Богові за це!", — написав Роман в Інстаграмі, прикріпивши фото з пологового будинку, де тримає в руках крихітку. Пологи були партнерські.
За словами Сасанчина, 28 грудня через сильний біль у животі його кохану відвезли до лікарні. Перейми і самі пологи були нелегкими, Іванці довелося робити кесарів розтин. З мамою своєї дочки співак поки не бачився, але зараз почувається найщасливішим.
"Я не можу передати, яка це любов, і які це емоції, це неймовірно. Це найкращий Новий рік у нашому житті, честне слово", — розповів Роман.
Нагадаємо, що переможець "Голосу країни-10" Роман Сасанчин вирішив одружитися зі своєю дівчиною Іванною у травні 2021 року.
У березні стало відомо, що мама Сасанчина перебуває у лікарні під дихальними апаратами у критичному стані. У жінки діагностували коронавірус, і співак просив будь-якої допомоги у її лікуванні. Зараз з матір’ю молодого виконавця все гаразд.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у листопаді вперше стала мамою 36-річна російська співачка Ольга Серябкіна.
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