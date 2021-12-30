"Роды были нелегкими": у 19-летнего победителя шоу "Голос. Дети" Романа Сасанчина родилась дочь (фото)

Певец стал молодым папой 30 декабря

В этот четверг, 30 декабря, украинский певец, победитель вокального проекта "Голос. Дети" и "Голос страны-10" Роман Сасанчин впервые стал отцом. О беременности его невесты Иванны стало известно в конце августа.

19-летний парень дал эксклюзивное интервью в прямом эфире шоу "Твой день" на телеканале "1+1". Известно, что у пары родилась девочка.

"Я счастлив. Благодарю Бога за это!", — написал Роман в Инстаграме, прикрепив фото из роддома, где держит в руках крошку. Роды были партнерские.

Роман Сасанчин впервые стал отцом

По словам Сасанчина, 28 декабря из-за сильной боли в животе его возлюбленную увезли в больницу. Схватки и сами роды были нелегкими, Иванке пришлось делать кесарево сечение. С мамой своей дочери певец пока не виделся, но сейчас ощущает себя самым счастливым.

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"Я не могу передать, какая это любовь, и какие это эмоции, это невероятно. Это самый лучший Новый год в нашей жизни, честное слово", — рассказал Роман.

Напомним, что победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин решил жениться на своей девушке Иванне в мае 2021 года.

Роман Сасанчин с невестой Иванкой

В марте стало известно, что мама Сасанчина находится в больнице под дыхательными аппаратами в критическом состоянии. У женщины диагностировали коронавирус, и певец просил любой помощи в ее лечении. Сейчас с матерью молодого исполнителя все хорошо.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ноябре впервые стала мамой 36-летняя российская певица Ольга Серябкина.