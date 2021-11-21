Экс-солистка Serebro впервые стала мамой: фото из роддома

Звезда родила своего первенца в 36 лет

Известная российская певица Ольга Серябкина впервые рассказала о своей беременности в сентябре этого года, перестав скрывать округлившийся живот. В воскресенье, 21 ноября, бывшая участница популярного группы Serebro объявила о рождении малыша у себя в Инстаграме.

У 36-летней артистки появился на свет мальчик. Как написала в соцсети исполнительница, сына она назвала Лукой. Также Ольга добавила, что ребенка она родила в эту субботу, 20 ноября.

Серябкина опубликовала первые фото своего сына, сделанные в роддоме. На фото рядом с ней присутствует муж певицы.

Добавим, что Серябкина планировала родить в подмосковной клинике "Лапино", где стоимость родов и ведения беременности составляет 2,6 миллиона российских рублей (около миллиона гривен).

Как сообщал ранее "Телеграф", в конце октября 2020 года стало известно, что российская певица тайно вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебия. По словам артистки, отец ее ребенка ведет проекты в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская телеведущая и журналиста Ксения Собчак повторила образ молодой Аллы Пугачевой.