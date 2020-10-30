Ольга Серябкина рассказала, как познакомилась с мужем и показала 3 свадебных платья (Фото)

В пятницу, 30 октября, Ольга Серябкина подтвердила, что тайно вышла замуж за бывшего концертного директора и бизнесмена Георгия Начкебия. Брачная церемония прошла в маленьком городке в Альпах, недалеко от Вены.
В эксклюзивном интервью изданию Vogue, 35-летняя Серябкина рассказала, как влюбилась в своего будущего мужа.
"Георгию 32 года, он бизнесмен и занимается проектами в разных направлениях - от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное", - призналась певица.
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Также Ольга рассказала, что выбрала для свадебной церемонии сразу три белых платья. Свой выбор Серябкина объяснила тем, что ее всегда вдохновляли образы Брижит Бардо, Одри Хепберн и Кейт Мосс. Так как отразить все в одном платье было невозможно - певица решила что их у нее будет несколько: "Что касается цвета, здесь я точно консерватор: всегда знала, что "то самое платье" будет белым".
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Все платья были пошиты на заказ у известных российский дизайнеров: Ульяны Сергеенко, Андрея Артемова (WOS) и Расиды Лакоба (Rasario).
Классическое платье для церемонии Ulyana Sergeenko
Платье для танцев WOS
Сатиновое платье Rasario
Ранее "Телеграф" писал о том, что на днях тайную свадьбу отыграла одна из секс-символом Голливуда Скарлетт Йоханссон, избранников которая стал американский сценарист-комик.