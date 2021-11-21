Укр

"Алла Борисовна, трепещите": Собчак скопировала "примадонну" из 90-х (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Телеведущую сравнили с Аллегровой и Укупником Новость обновлена 21 ноября 2021, 18:01
Телеведущую сравнили с Аллегровой и Укупником

Кудри телеведущей напомнили ее подписчикам и других звезд российской эстрады

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак, которая 9 октября попала в автомобильную аварию в Сочи, примерила на себя образ певицы Аллы Пугачевой из 90-х. Своим новым луком бывшая звезда "Дома 2" поделилась у себя на официальной странице в Инстаграме.

На фото, представленное в соцсети, 40-летняя Собчак позирует в сверкающих брюках и винтажной рокерской куртке с металлическими булавками. Дополнила свой образ журналистка пышным париком с фирменными кудрями "примадонны".

"Алла Борисовна, трепещите, я иду!", — подписала фото россиянка.

Ксения Собчак в образе Аллы Пугачевой
Ксения Собчак в образе Аллы Пугачевой

Ее подписчики увидели в новом преображении телеведущей не только Аллу Борисовну, но и других представителей российского шоу-бизнеса.

"Укупнику тоже стоит напрячься", "Огонь. Валерий Леонтьев тоже занервничает", "Какая-то странная Аллегрова", "Киркоров перевернулся", — написали в комментариях фолловеры Ксении Собчак.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ДТП, которое случилось с российской телеведущей в октябре 2021 года, не обошлось без жертв. Напомним, что Mercedes с Ксенией Собчак на заднем сидении вылетел на встречку на большой скорости и столкнулся лоб в лоб с Volkswagen. В итоге, один человек погиб на месте, второй умер в больнице. Одной из погибших оказалась Екатерина Тарасова, которой было всего 35 лет.

Спустя несколько часов после смертельной аварии телеведущая прокомментировала случившееся. В своем блоге она написала, что и сама пострадала в аварии, получив сотрясения мозга и многочисленные травмы. Момент ДТП с телеведущей попал на видео.

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#Ксения Собчак #Алла Пугачева
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