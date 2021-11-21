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"Алла Борисівна, тремтіть": Собчак скопіювала "примадонну" із 90-х (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Телеведучу порівняли з Алегровою та Укупником Новина оновлена 21 листопада 2021, 18:01
Телеведучу порівняли з Алегровою та Укупником

Кудрі телеведучої нагадали її підписникам і інших зірок російської естради

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак, яка 9 жовтня потрапила в автомобільну аварію в Сочі, приміряла на себе образ співачки Алли Пугачової із 90-х. Своїм новим луком колишня зірка "Дома 2" поділилася на офіційній сторінці в Інстаграмі.

На фото, представлене в соцмережі, 40-річна Собчак позує у блискучих штанах та вінтажній рокерській куртці з металевими шпильками. Доповнила свій образ журналістка пишною перукою із фірмовими кучерями "примадонни".

"Алло Борисівно, тремтіть, я йду", — підписала фото росіянка.

Ксенія Собчак в образі Алли Пугачової
Ксенія Собчак в образі Алли Пугачової

Її підписники побачили у новому перетворенні телеведучої не лише Аллу Борисівну, а й інших представників російського шоу-бізнесу.

"Укупнику теж варто напружитися", "Вогонь. Валерій Леонтьєв теж занервує", "Якась дивна Алегрова", "Кіркоров перевернувся", — написали у коментарях фоловери Ксенії Собчак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ДТП, яке сталося з російською телеведучою у жовтні 2021 року, не обійшлося без жертв. Нагадаємо, що Mercedes з Ксенією Собчак на задньому сидінні вилетів на зустрічну зустріч на великій швидкості і зіткнувся лоб у лоб з Volkswagen. У результаті одна людина загинула на місці, друга померла в лікарні. Однією із загиблих виявилася Катерина Тарасова, якій було лише 35 років.

Через кілька годин після смертельної аварії телеведуча прокоментувала те, що сталося. У своєму блозі вона написала, що й сама постраждала в аварії, отримавши струс мозку та численні травми. Момент ДТП із телеведучою потрапив на відео.

Теги:
#Ксенія Собчак #Алла Пугачова
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