Екс-солістка Serebro вперше стала мамою: фото з пологового будинку

Зірка народила свого первістка у 36 років

Відома російська співачка Ольга Серябкіна вперше розповіла про свою вагітність у вересні цього року, переставши приховувати круглий живіт. У неділю, 21 листопада, колишня учасниця популярного гурту Serebro оголосила про народження малюка у себе в Інстаграмі.

У 36-річної артистки народився хлопчик. Як написала у соцмережі виконавиця, сина вона назвала Лукою. Також Ольга додала, що дитину вона народила цієї суботи, 20 листопада.

Серябкіна опублікувала перші фото свого сина, зроблені у пологовому будинку. На фото поряд із нею присутній чоловік співачки.

Додамо, що Серябкіна планувала народити у підмосковній клініці "Лапіно", де вартість пологів та ведення вагітності становить 2,6 мільйона російських рублів (близько мільйона гривень).

Як повідомляв раніше "Телеграф", наприкінці жовтня 2020 року стало відомо, що російська співачка таємно вийшла заміж за бізнесмена Георгія Начкебія. За словами артистки, батько її дитини веде проекти у різних напрямках — від шоу-бізнесу до високих технологій та нейромереж.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська телеведуча та журналіста Ксенія Собчак повторила образ молодої Алли Пугачової.