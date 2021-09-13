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Екс-солістка "Серебро" Ольга Серябкіна вагітна: з’явилися перші фото

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
21
Ольга Серябкіна Новина оновлена 13 вересня 2021, 17:09
Ольга Серябкіна

Пологи співачки будуть проходити в елітній підмосковній клініці і обійдуться майже в мільйон гривень.

Колишня солістка популярного російського гурту "Серебро" Ольга Серябкіна вагітна.

Цю інформацію Серябкіна підтвердила в своєму Інстаграм, опублікувавши фото з кругленьким животом.

Дівчина позувала на яхті в різних образах, демонструючи досить великий живіт. Судячи з усього, Ольга вже знаходиться на останніх термінах вагітності.

Ольга Серябкіна показала живіт
Ольга Серябкіна показала живіт
Ольга Серябкіна з чоловіком
Ольга Серябкіна з чоловіком

Фото: tatler_russia

За повідомленнями російських ЗМІ, найближчим часом співачка вирушить в підмосковну клініку "Лапіно", де чекатиме появи малюка на світ. Ціна пологів і ведення вагітності там становить 2,6 млн рублів (близько мільйона гривень).

Як повідомляв "Телеграф" 30 жовтня стало відомо про секретне весілля російської співачки Ольги Серябкіної і бізнесмена Георгія Начкебія. Він веде проекти в різних напрямках — від шоу-бізнесу до високих технологій і нейромереж.

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