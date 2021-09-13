Укр

Экс-солистка "Серебро" Ольга Серябкина беременна: появились первые фото

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Ольга Серябкина Новость обновлена 13 сентября 2021, 17:09
Ольга Серябкина

Роды певицы будут проходить в элитной подмосковной клинике и обойдутся почти в миллион гривен.

Бывшая солистка популярной российской группы "Серебро" Ольга Серябкина беременна.

Эту информацию Серябкина подтвердила в своем Инстаграм, опубликовав фото с округлившимся животом.

Девушка позировала на яхте в разных образах, демонстрируя довольно большой живот. Судя по всему, Ольга уже находится на последних сроках беременности.

Ольга Серябкина показала живот
Ольга Серябкина показала живот
Ольга Серябкина с мужем
Ольга Серябкина с мужем

Фото: tatler_russia

По сообщениям российских СМИ, в ближайшее время певица отправится в подмосковную клинику "Лапино", где будет ждать появления малыша на свет. Цена родов и ведения беременности там составляет 2,6 млн рублей (около миллиона гривен).

Как сообщал "Телеграф" 30 октября стало известно о секретной свадьбе российской певицы Ольги Серябкиной и бизнесмена Георгия Начкебия. Он ведет проекты в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей.

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