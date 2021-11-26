Кого из знаков Зодиака ждет пополнение в 2022 году
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Пополнения в семье следует ожидать Ракам, Девам, Стрельцам и Рыбам
Год Черного Водяного Тигра сулит многим представителям знаков Зодиака финансовый успех и везение. А как обстоят дела семейные?
Гороскоп показывает, что Рака, Деву, Стрельца и Рыб ждет год, который вполне может кардинально изменить их жизнь, пишет Ukr.Media.
Рак
Звезды и планеты будут вызывать серьезные изменения в жизни данного знака Зодиака, а также пошлют мощную энергию для усиления плодородия.
Дева
В следующем году планеты Юпитер и Сатурн будут только способствовать зачатию. Все важные для Дев события произойдут в нужное время и в нужном месте.
Стрелец
Люди этого знака Зодиака — вечные бродяги. Но в год Черного Тигра они остепенятся и захотят осесть на одном месте. Не только появления ребенка, но и других приятных моментов стоит ожидать Стрельцам в 2022 году.
Рыбы
В следующем году Рыбам можно рассчитывать на расширение семьи и рождения малыша. Год Черного Водяного Тигра принесет им много радости.
Ранее "Телеграф" писал, каких троих знаков Зодиака ждет удача в следующем году.
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