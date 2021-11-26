Укр

Кого из знаков Зодиака ждет пополнение в 2022 году

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Звезды подарят пополнение в семье четырем знакам Зодиака Новость обновлена 26 ноября 2021, 15:29
Звезды подарят пополнение в семье четырем знакам Зодиака

Пополнения в семье следует ожидать Ракам, Девам, Стрельцам и Рыбам

Год Черного Водяного Тигра сулит многим представителям знаков Зодиака финансовый успех и везение. А как обстоят дела семейные?

Гороскоп показывает, что Рака, Деву, Стрельца и Рыб ждет год, который вполне может кардинально изменить их жизнь, пишет Ukr.Media.

Рак

Звезды и планеты будут вызывать серьезные изменения в жизни данного знака Зодиака, а также пошлют мощную энергию для усиления плодородия.

Дева

В следующем году планеты Юпитер и Сатурн будут только способствовать зачатию. Все важные для Дев события произойдут в нужное время и в нужном месте.

Стрелец

Люди этого знака Зодиака — вечные бродяги. Но в год Черного Тигра они остепенятся и захотят осесть на одном месте. Не только появления ребенка, но и других приятных моментов стоит ожидать Стрельцам в 2022 году.

Рыбы

В следующем году Рыбам можно рассчитывать на расширение семьи и рождения малыша. Год Черного Водяного Тигра принесет им много радости.

Ранее "Телеграф" писал, каких троих знаков Зодиака ждет удача в следующем году.

Теги:
#Гороскоп #Дети #Беременность #Знаки Зодиака #Астрология
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