19-летний победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин впервые станет отцом

Девушка Романа Иванна похвасталась округлившимся животиком.

Участник детского Евровидения от Украины, победитель шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Роман Сасанчин впервые станет отцом.

Радостное известие сообщила в Instagram его невеста Иванна.

Девушка опубликовала видео, на котором позирует вместе с Романом. На ней надето просторное белое платье, но когда она его подсобрала, стал четко виден округлившийся живот.

Напомним, победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин решил жениться на своей девушке Иванне в мае этого года. Она ответила любимому "да" и похвасталась помолвочным кольцом.

19-летний Роман и 23-летняя Иванна познакомились в 2020 году в компании общих друзей. Отношения быстро завязались, и уже спустя пару месяцев пара начала жить вместе. На их страницах в социальных сетях можно увидеть много романтических общих снимков.

Победа в шоу "Голос Дети" принесла Роману широкую известность. Позднее он также одержал победу в десятом сезоне "Голоса страны" и выступил от Украины на детском Евровидении.