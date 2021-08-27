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19-річний переможець "Голосу країни" Роман Сасанчін вперше стане батьком

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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19-річний переможець "Голосу країни" Роман Сасанчін вперше стане батьком Новина оновлена 27 серпня 2021, 10:53
Роман Сасанчін і його дівчина Іванна. Фото: Instagram Іванни

Дівчина Романа Іванна похвалилася кругленьким животиком.

Учасник дитячого Євробачення від України, переможець шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" Роман Сасанчін вперше стане батьком.

Радісну звістку повідомила в Instagram його наречена Іванна.

Дівчина опублікувала відео, на якому позує разом з Романом. На ній надіто просторе біле плаття, але коли вона його зібрала - стало чітко видно кругленький живіт.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни-10" Роман Сасанчін вирішив одружитися на своїй дівчині Іванні в травні цього року. Вона відповіла коханому "так" і похвалилася кільцем.

Роман та Іванна. Фото: Instagram Романа Сасанчіна
Роман та Іванна. Фото: Instagram Романа Сасанчіна

19-річний Роман та 23-річна Іванна познайомилися у 2020 році в компанії спільних друзів. Стосунки швидко зав’язалися, і вже через пару місяців пара почала жити разом. На їхніх сторінках в соціальних мережах можна побачити багато романтичних знімків.

Перемога в шоу "Голос Діти" принесла Роману широку популярність. Пізніше він також здобув перемогу в десятому сезоні "Голосу країни" і виступив від України на дитячому Євробаченні.

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