19-річний переможець "Голосу країни" Роман Сасанчін вперше стане батьком
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 196
Дівчина Романа Іванна похвалилася кругленьким животиком.
Учасник дитячого Євробачення від України, переможець шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" Роман Сасанчін вперше стане батьком.
Радісну звістку повідомила в Instagram його наречена Іванна.
Дівчина опублікувала відео, на якому позує разом з Романом. На ній надіто просторе біле плаття, але коли вона його зібрала - стало чітко видно кругленький живіт.
Нагадаємо, переможець "Голосу країни-10" Роман Сасанчін вирішив одружитися на своїй дівчині Іванні в травні цього року. Вона відповіла коханому "так" і похвалилася кільцем.
19-річний Роман та 23-річна Іванна познайомилися у 2020 році в компанії спільних друзів. Стосунки швидко зав’язалися, і вже через пару місяців пара почала жити разом. На їхніх сторінках в соціальних мережах можна побачити багато романтичних знімків.
Перемога в шоу "Голос Діти" принесла Роману широку популярність. Пізніше він також здобув перемогу в десятому сезоні "Голосу країни" і виступив від України на дитячому Євробаченні.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-