"Ти моє життя, моє все": названо ім'я доньки 19-річного переможця шоу "Голос. Діти" Романа Сасанчина
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Молоду родину вже повинні виписати з лікарні додому
У 19-річного переможця вокального талант-шоу "Голос. Діти" та "Голос країни-10" Романа Сасанчина, який перед Новим роком уперше став батьком, народилася дівчинка. Новонароджену назвали — Ліза.
Інформація щодо імені дитини з'явилася у сторіз дружини співака Іванни в соцмережі, де вона показала малечу, яка міцно спить та пообіцяла більшу кількість нових відео та фото для підписників.
Як раніше розповів сам Сасанчин, до пологового його дружину відвезли увечері 28 грудня, адже Іванна поскаржилася на різкий біль у животі. Пологи були вкрай важкими, тож медичний персонал прийняв рішення зробити дівчині кесарів розтин.
Згодом на сторінці співака з'явилась фотографія з маленькою донечкою, яку він тримає на руках і посміхається. У своєму дописі Сасанчин подякував Богу за дитину та відзначив, що тепер він найщасливіша людина у світі.
Як повідомлялося раніше про заручини пара заявила в останні дні серпня.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як скандальний грузинський політик Міхеїл Саакашвілі визнав свої позашлюбну доньку та поділився фотографією півторарічної дівчинки в соцмережі.
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