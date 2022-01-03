"Ты моя жизнь, моё все": названо имя дочери 19-летнего победителя шоу "Голос. Дети" Романа Сасанчина

Молодую семью уже должны выписать из больницы домой

У 19-летнего победителя вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина, перед Новым годом впервые ставшим отцом, родилась девочка. Новорожденную назвали Лиза.

Информация об имени ребенка появилась в сториз на страничке жены певца — Иванны соцсети, где она показала малышку, которая крепко спит и пообещала большее количество новых видео и фото для подписчиков.

Новорожденная дочь украинского певца

Как ранее рассказал сам Сасанчин, в роддом его жену отвезли вечером 28 декабря, ведь Иванна пожаловалась на резкую боль в животе. Роды были крайне тяжелыми, поэтому медицинский персонал принял решение сделать девушке кесарево сечение.

Впоследствии на странице певца появилась фотография с маленькой дочкой, которую он держит на руках и улыбается. В своем сообщении Сасанчин поблагодарил Бога за ребенка и отметил, что теперь он самый счастливый человек в мире.

Молодой отец с новорожденной дочкой

Пост Романа Сасанчина в Инстаграм

Пост жены певца в соцсети

Как сообщалось ранее о помолвке пара заявила в последние дни августа.

Роман Сасанчин с женой Иванной

Свадьба молодой пары

Ранее "Телеграф" сообщал, как скандальный грузинский политик Михеил Саакашвили признал свою внебрачную дочь и поделился фотографией полуторагодовалой девочки в соцсети.