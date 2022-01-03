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"Ты моя жизнь, моё все": названо имя дочери 19-летнего победителя шоу "Голос. Дети" Романа Сасанчина

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Счастливый отец Роман Сасанчин с юной женой Новость обновлена 03 января 2022, 15:54
Счастливый отец Роман Сасанчин с юной женой

Молодую семью уже должны выписать из больницы домой

У 19-летнего победителя вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина, перед Новым годом впервые ставшим отцом, родилась девочка. Новорожденную назвали Лиза.

Информация об имени ребенка появилась в сториз на страничке жены певца — Иванны соцсети, где она показала малышку, которая крепко спит и пообещала большее количество новых видео и фото для подписчиков.

Новорожденная дочь украинского певца
Новорожденная дочь украинского певца

Как ранее рассказал сам Сасанчин, в роддом его жену отвезли вечером 28 декабря, ведь Иванна пожаловалась на резкую боль в животе. Роды были крайне тяжелыми, поэтому медицинский персонал принял решение сделать девушке кесарево сечение.

Впоследствии на странице певца появилась фотография с маленькой дочкой, которую он держит на руках и улыбается. В своем сообщении Сасанчин поблагодарил Бога за ребенка и отметил, что теперь он самый счастливый человек в мире.

Молодой отец с новорожденной дочкой
Молодой отец с новорожденной дочкой
Пост Романа Сасанчина в Инстаграм
Пост жены певца в соцсети

Как сообщалось ранее о помолвке пара заявила в последние дни августа.

Роман Сасанчин с женой Иванной
Роман Сасанчин с женой Иванной
Свадьба молодой пары
Свадьба молодой пары

Ранее "Телеграф" сообщал, как скандальный грузинский политик Михеил Саакашвили признал свою внебрачную дочь и поделился фотографией полуторагодовалой девочки в соцсети.

Теги:
#Девочка #Дитина #Роман Сасанчин #Співак #Народження дитини
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