У Саакашвили есть дочь от грузинской певицы: фото малышки

Девочке полтора года, она живет в Грузии с матерью.

Михеил Саакашвили, которого накануне перевезли из больницы в Гори в тюрьму в Рустави, поздравил подписчиков с наступлением Нового года и похвастался первым фото младшей дочери.

Выложил он его на странице в Facebook.

Он отметил, что рад тому, что его Новый год — это не стены тюрьмы, а дебют дочери Элис Марии Саакашвили на ТВ.

Девочка — дочь грузинской певицы Софо Нижарадзе, родилась в июне 2020. Они с матерью вернулись из Америки в Грузию вскорости после задержания Саакашвили. Кадры, которые опубликовал политик, были снять при записи новогоднего шоу.

Личная жизнь Михаила Саакашвили недвано уже привлекала внимание медия — когда на фоне его ареста появилась информация о личных отношениях с украинским нардепом Елизаветой Ясько. Лишь позднее стало известно, что с официальной женой Сандрой Рулофс он разошелся. У пары двое сыновей — Эдуард 1995 года рождения и Николоз 2005-го.

Сандра с сыновьями

Ранее в прессе появлялись слухи о романах Саакашвили "на стороне". Одной из предполагаемых фавориток была Софо Нижарадзе, которая в 2010 представляла Грузию на "Евровидении". Певица редко публикует фото дочери в Инстаграм и предпочитает сохранять приватность.

Как писал "Телеграф", Ясько уже познакомила Саакашвили с родителями и они пока не строят планов на личную жизнь и детей до его освобождения.