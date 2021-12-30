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Вывезли силой - Саакашвили принудительно перевели в тюрьму (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинский политик и экс-президент Грузии попал в больницу из-за голодовки Новость обновлена 30 декабря 2021, 09:55
Украинский политик и экс-президент Грузии попал в больницу из-за голодовки

Саакашвили не был готов к переводу — его состояние не улучшилось.

Осужденного Михеила Саакашвили, который находился по состоянию здоровья в больнице города Гори в Грузии, перевели обратно в тюрьму в Рустави. В больнице он находился с конца ноября, когда во время голодовки у него начались проблемы медицинского характера.

Его девушка, нардеп Елизавета Ясько сообщила, что его перевели насильно, состояние Саакашвили неизвестно. Перевод организовали в ночное время. Ясько считает, что это сделано намеренно и целью является смерть заключенного. Она рассказывает, что в день перевода политик не вставал.

Как сообщают грузинские СМИ, перевод был запланирован еще на понедельник, но отложен из-за состояния здоровья Саакашвили. То, что он в тюрьме в Рустави подтверждается. Здоровье политика вызывает опасения не только у его девушки, но и у адвоката. Их встречу пока не разрешили. В сеть попали кадры того, как якобы политика ночью перевозили в пенитенциарное учреждение.

В грузинской пенитенциарной службе еще несколько дней назад отмечали, что заключенный должен отбывать срок в соответствующем учреждении, а не в больнице.

Ранее "Телеграф" писал, что Саакашвили прибыл в Грузию в начале октября, где был почти сразу задержан местными правоохранителями. Экс-президент осужден в стране по нескольким статьям.

Теги:
#Больница #Саакашвили #Перевод
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