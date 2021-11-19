Укр

Саакашвили переводят в больницу: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Саакашвили в Украине поддерживают митингами Новость обновлена 19 ноября 2021, 20:11
Саакашвили в Украине поддерживают митингами

Перевод должен состояться в ближайшее время.

Михеил Саакашвили, который уже более 40 дней продолжает голодовку в заточении в Грузии, согласился отправиться в больницу в городе Гори. Там политик получит лечение. 

Об этом сообщила его возлюбленная, нардеп Елизавета Ясько. 

Она отметила, что в медучреждении он будет получать интенсивную терапию, завершит голодовку и пройдет реабилитацию. По информации Ясько, перевести его должны в ближайшие часы. 

Ранее стало известно, что у него тяжелое заболевание головного мозга, он накануне терял сознание. 

Как сообщал "Телеграф", политик прилетел в Грузию в начале октября. Его почти сразу задержали и он объявил голодовку. Украинца и бывшего грузинского лидера поместили в пенитенциарное учреждение, затем переводили. Видео, которые появились в сети, свидетельствует, что это делали с применением силы — его волокли при последнем переводе в тюремный госпиталь. Саакашвили отбивался.

Также именно с пребыванием Саакашвили в Грузии и его заключением связывают то, что некоторым украинским журналистам отказали во въезде в страну.

Теги:
#Грузия #Голодовка #Михеил Саакашвили
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