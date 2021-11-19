Саакашвили переводят в больницу: подробности

Перевод должен состояться в ближайшее время.

Михеил Саакашвили, который уже более 40 дней продолжает голодовку в заточении в Грузии, согласился отправиться в больницу в городе Гори. Там политик получит лечение.

Об этом сообщила его возлюбленная, нардеп Елизавета Ясько.

Она отметила, что в медучреждении он будет получать интенсивную терапию, завершит голодовку и пройдет реабилитацию. По информации Ясько, перевести его должны в ближайшие часы.

Ранее стало известно, что у него тяжелое заболевание головного мозга, он накануне терял сознание.

Как сообщал "Телеграф", политик прилетел в Грузию в начале октября. Его почти сразу задержали и он объявил голодовку. Украинца и бывшего грузинского лидера поместили в пенитенциарное учреждение, затем переводили. Видео, которые появились в сети, свидетельствует, что это делали с применением силы — его волокли при последнем переводе в тюремный госпиталь. Саакашвили отбивался.

Также именно с пребыванием Саакашвили в Грузии и его заключением связывают то, что некоторым украинским журналистам отказали во въезде в страну.