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Вивезли силою — Саакашвілі примусово перевели до в’язниці (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Український політик та експрезидент Грузії потрапив до лікарні через голодування Новина оновлена 30 грудня 2021, 09:55
Український політик та експрезидент Грузії потрапив до лікарні через голодування

Саакашвілі не був готовий до переводу – його стан не покращився.

Засудженого Міхеїла Саакашвілі, який перебував за станом здоров’я у лікарні міста Горі у Грузії, перевели назад до в’язниці у Руставі. У лікарні він перебував з кінця листопада, коли під час голодування у нього почалися проблеми медичного характеру.

Його дівчина, нардеп Єлизавета Ясько повідомила, що його перевели насильно, стан Саакашвілі невідомий. Перевезення організували вночі. Ясько вважає, що це зроблено навмисно і метою є смерть ув’язненого. Вона розповідає, що у день переведення політик не вставав.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, переведення було заплановано ще на понеділок, але відкладено через стан здоров’я Саакашвілі. Те, що він у в’язниці у Руставі підтверджується. Здоров’я політика викликає побоювання не тільки у його дівчини, а й у адвоката. Їхню зустріч поки не дозволили. У мережу потрапили кадри того, як нібито політика вночі перевозили до пенітенціарної установи.

У грузинській пенітенціарній службі ще кілька днів тому зазначали, що ув’язнений має відбувати термін у відповідній установі, а не у лікарні.

Раніше "Телеграф" писав, що Саакашвілі прибув до Грузії на початку жовтня, де його майже відразу затримали місцеві правоохоронці. Експрезидент засуджений у країні за кількома статтями.

Теги:
#Лікарня #Саакашвілі #Переклад
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