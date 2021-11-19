Саакашвілі переводять до лікарні: подробиці

Переведення має відбутися найближчим часом.

Міхеїл Саакашвілі, який вже понад 40 днів продовжує голодування в ув’язненні в Грузії, погодився вирушити до лікарні у місті Горі. Там політик отримає лікування.

Про це повідомила його кохана, нардеп Єлизавета Ясько.

Вона зазначила, що у медзакладі він отримуватиме інтенсивну терапію, завершить голодування та пройде реабілітацію. За інформацією Ясько, перевести його мають найближчим часом.

Раніше стало відомо, що у нього тяжке захворювання головного мозку, він напередодні непритомнів.

Як повідомляв "Телеграф", політик прилетів до Грузії на початку жовтня. Його майже одразу затримали і він оголосив голодування. Українця та колишнього грузинського лідера помістили до пенітенціарної установи, потім переводили. Відео, які з’явилися в мережі, свідчить, що це робили із застосуванням сили — його тягли під час останнього переведення до тюремного шпиталю. Саакашвілі відбивався.

Також саме з перебуванням Саакашвілі у Грузії та його увʼязненням пов’язують те, що деяким українським журналістам відмовили у в’їзді до країни.