Українських журналістів не пустили до Грузії: подробиці

Офіційна причина депортації невідома.

З Грузії депортували українського журналіста та автоблогера Павла Кашука. Він наголосив, що збирався на відпочинок. Причини відмови у в’їзді йому не повідомили.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Журналіст розповів, що їхав у країну на три ночі з туристичними цілями — мав бронь в готелі та зворотні квитки. Також Кашук повідомив, що має питання до українського міністерства закордонних справ і влади Грузії.

У коментарях до посту припустили, що це може бути пов’язане зі знаходженням у пенітенціарній установі політика Міхеїла Саакашвілі. Також передбачалося, що Кашук міг потрапити до російського списку розшукуваних осіб, але цю версію спростував юрист Давид Сакварелідзе, який раніше був заступником генпрокурора України та грузинським нардепом. За його версією, додому відправляють більшість українських чоловіків.

Також у коментарях про депортацію на день раніше повідомив журналіст Володимир Золкін, який вважає причиною відмови у в’їзді блокування владою Грузії доступу до країни іноземним журналістам.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський просив грузинську владу допустити до Саакашвілі лікарів з України. Також повідомлялося, що затриманий політик перебуває в поганому стані і втрачав свідомість.