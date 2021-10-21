"Что-то доказывает родителям": Ясько раскритиковали за интервью про Саакашвили

Елизавета Ясько рассказала о своей любви, политической борьбе и считает, что о детях от Саакашвили думать рано.

Народный депутат Елизавета Ясько, которую связывают романтические отношения с задержанным в Грузии политиком Михеилом Саакашвили, рассказала, что они начали встречаться после разрыва отношений с женой Сандрой Рулофс.

Об этом она рассказала в интервью Алесе Бацман.

Она отметила, что знакома с семьей Саакашвили, его матерью и старшим сыном. Ясько рассказала, что ее отношения с политиком — уникальная страница в ее жизни.

Она также пожаловалась на реакцию общественности на их отношения, отметив что это грустно и что люди показывают так свои личные проблемы. Ясько сказала, что ее расстраивали комментарии из-за того, что люди больше отреагировали на их отношения чем на задержание Саакашвили.

В комментариях к видео она также поддалась критике. Пользователи отметили, что любит она не человека, а "президента Грузии" и решила "что-то доказать родителям".

Комментарии к интервью

Ясько родителей с Саакашвили познакомила, и они отреагировали на это неоднозначно и был испуг. Поддержка появилась только через время. Она также отметила, что первой на повестке стоит политика — освобождение Саакашвили, и без этого о личном и о детях говорить рано.

Ранее "Телеграф" писал, что Саакашвили заявил, что прекратил отношения с Сандрой Рулофс еще до начала романа с Ясько, но экс-первая леди Грузии сообщила, что новость о новых отношениях мужа стала для нее неожиданностью.