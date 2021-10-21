Укр

"Что-то доказывает родителям": Ясько раскритиковали за интервью про Саакашвили

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Елизавета Ясько и Михеил Саакашвили Новость обновлена 21 октября 2021, 08:50
Елизавета Ясько и Михеил Саакашвили

Елизавета Ясько рассказала о своей любви, политической борьбе и считает, что о детях от Саакашвили думать рано.

Народный депутат Елизавета Ясько, которую связывают романтические отношения с задержанным в Грузии политиком Михеилом Саакашвили, рассказала, что они начали встречаться после разрыва отношений с женой Сандрой Рулофс. 

Об этом она рассказала в интервью Алесе Бацман. 

Она отметила, что знакома с семьей Саакашвили, его матерью и старшим сыном. Ясько рассказала, что ее отношения с политиком — уникальная страница в ее жизни. 

Она также пожаловалась на реакцию общественности на их отношения, отметив что это грустно и что люди показывают так свои личные проблемы. Ясько сказала, что ее расстраивали комментарии из-за того, что люди больше отреагировали на их отношения чем на задержание Саакашвили. 

В комментариях к видео она также поддалась критике. Пользователи отметили, что любит она не человека, а "президента Грузии" и решила "что-то доказать родителям". 

Комментарии к интервью
Комментарии к интервью

Ясько родителей с Саакашвили познакомила, и они отреагировали на это неоднозначно и был испуг. Поддержка появилась только через время. Она также отметила, что первой на повестке стоит политика — освобождение Саакашвили, и без этого о личном и о детях говорить рано. 

Ранее "Телеграф" писал, что Саакашвили заявил, что прекратил отношения с Сандрой Рулофс еще до начала романа с Ясько, но экс-первая леди Грузии сообщила, что новость о новых отношениях мужа стала для нее неожиданностью

Теги:
#Роман #Михеил Саакашвили #Елизавета Ясько
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