Саакашвілі має доньку від грузинської співачки: фото дівчинки

Дівчинці півтора роки, вона живе в Грузії з матір’ю.

Міхеїл Саакашвілі, якого напередодні перевезли з лікарні у Горі до в’язниці в Руставі, привітав читачів з настанням Нового року та похвалився першим фото молодшої доньки.

Виклав він його на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що радий тому, що його Новий рік — це не стіни в’язниці, а дебют доньки Еліс Марії Саакашвілі на ТБ.

Дівчинка — донька грузинської співачки Софо Ніжарадзе, народилася в червні 2020 року. Вони з матір’ю повернулися з Америки до Грузії незабаром після затримання Саакашвілі. Кадри, які опублікував політик, були зняті під час запису новорічного шоу.

Особисте життя Михайла Саакашвілі вже неодноразово привертало увагу медіа — коли на тлі його арешту з’явилася інформація про особисті стосунки з українськоюнардепкою Єлизаветою Ясько. Лише пізніше стало відомо, що з офіційною дружиною Сандрою Рулофс він розійшовся. У пари двоє синів — Едуард 1995 року народження та Ніколоз 2005-го.

Сандра із синами

Раніше у пресі з’являлися чутки про романи Саакашвілі "на стороні". Однією з ймовірних фавориток була Софо Ніжарадзе, яка у 2010 році представляла Грузію на "Євробаченні". Співачка рідко публікує фото дочки в Інстаграм і вважає за краще зберігати приватність.

Як писав "Телеграф", Ясько вже познайомила Саакашвілі з батьками і вони поки що не будують планів на особисте життя та дітей до його звільнення.