"Щось доводить батькам": Ясько розкритикували за інтерв’ю про Саакашвілі

Єлизавета Ясько розповіла про свою любов, політичну боротьбу і вважає, що про дітей від Саакашвілі думати рано.

Народний депутат Єлизавета Ясько, яку пов’язують романтичні стосунки із затриманим в Грузії політиком Міхеілом Саакашвілі, розповіла, що вони почали зустрічатися після розриву відносин з дружиною Сандрою Рулофс.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Олесі Бацман.

Вона зазначила, що знайома з родиною Саакашвілі, його матір’ю і старшим сином. Ясько розповіла, що її стосунки з політиком — унікальна сторінка в її житті.

Вона також поскаржилася на реакцію громадськості на їхні відносини, зазначивши що це сумно і що люди показують так свої особисті проблеми. Ясько сказала, що її розчарували коментарі через те, що люди більше відреагували на їхні стосунки ніж на затримання Саакашвілі.

У коментарях до відео вона також піддалася критиці. Користувачі відзначили, що любить вона не людину, а "президента Грузії" і вирішила "щось довести батькам".

Коментарі до інтерв’ю

Ясько батьків з Саакашвілі познайомила, і вони відреагували на це неоднозначно і був переляк. Підтримка з’явилася тільки через певний час. Вона також зазначила, що першою на порядку стоїть політика — звільнення Саакашвілі, і без цього про особисте і про дітей говорити рано.

Раніше "Телеграф" писав, що Саакашвілі заявив, що припинив відносини з Сандрою Рулофс ще до початку роману з Ясько, але експерша леді Грузії повідомила, що новина про нові стосунки чоловіка стала для неї несподіванкою.