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Маленька дочка стосунків не врятувала: що відомо про розлучення Романа Сасанчина із дружиною

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Маленька дочка стосунків не врятувала: що відомо про розлучення Романа Сасанчина із дружиною Новина оновлена 15 квітня 2022, 08:58

Пара прожила у шлюбі лише кілька місяців

Переможець шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" 20-річний Роман Сасанчин, який наприкінці грудня вперше став батьком, лише через чотири місяці після весілля розлучається зі своєю дружиною Іванною, яка старша за хлопця на 4 роки.

Новиною про розрив поділилася сама Іванна на своїй сторінці в Інстаграмі в Instastories.

"Ми більше не сім’я! А все почалося більше місяця назад. Сумно, але вірю з часом переболить", — коротко написала дівчина.

Більше подробиць про такий швидкий розрив після весілля пари поки що немає, та й Роман поки що ніяк не прокоментував розлучення. Проте варто зазначити, що пара відписалася одна від одної у соцмережах.

Роман Сасанчин та його дружина Іванна: історія кохання

20-річний Роман та 24-річна Іванна познайомилися у 2020 році в компанії спільних друзів. Їхні стосунки досить швидко зав’язалися, і вже через пару місяців пара почала жити разом. Спочатку пара жила у квартирі, яку Сасанчин здобув за перемогу у шоу "Голос", а пізніше – вони переїхали до рідного Тернополя.

На сторінках пари у соціальних мережах можна було побачити багато романтичних спільних знімків. І не скажеш, що були якісь проблеми.

У травні 2021 року Роман зробив пропозицію своїй коханій, і 2 грудня того ж року закохані пов’язали себе тенетами шлюбу. Зазначимо, що на момент весілля, Іванна вже була на 8-му місяці вагітності. 30 грудня сім’я Сасанчиних поповнилася ще одним членом — у пари народилася дочка, яку назвали Елізабет.

Зазначимо, що весна 2022-го року надзвичайно "багата" на розлучення. У березні своїх шанувальників приголомшили розставанням Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, а у квітні про своє розлучення повідомили український актор та телеведучий Дмитро Ступка та Поліна Логунова.

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