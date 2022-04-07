Дмитро Ступка розлучився з дружиною: до кого пішла Поліна Логунова

Новий чоловік обдаровує Логунову діамантами

Український актор і телеведучий Дмитро Ступка, який раніше у прямому ефірі образив травести-діву Монро, розлучився з дружиною Поліною Логуновою.

Про це білоруська модель повідомила у своєму Інстаграмі. За словами Логунової, вони залишилися добрими друзями та люблячими батьками.

"Друзі, ми з Дімою більше не подружжя, але залишилися відмінними друзями і люблячими батьками, за що йому вдячна. Нам вдалося зберегти справді дружню атмосферу. Ми будемо подавати приклад, як колишньому подружжю можна зберегти стосунки, — зазначила Поліна", — повідомила Поліна. у стор.

Дмитро Ступка у своїх соцмережах розлучення з Логуновою поки що ніяк не прокоментував.

Зазначимо, що раніше Ступка розповідав, що навіть через 5 років шлюбу мати Дмитра та Поліна — не переносять один одного. До того ж, коли в актора запитали, чи не думав він про розлучення з дружиною, то актор зізнався, що такі думки у нього з’являлися.

До кого пішла Поліна Логунова

Можна припустити, що у житті моделі та провідної Поліни Логунової з’явився новий чоловік, який обсипає її дорогими подарунками. Так, у сторіс дівчина показала розкішне кільце з діамантами, наголосивши, що його подарував не Діма. Проте, хто саме став її новим обранцем, модель поки що не розкрила.

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