Малышка-дочь отношения не спасла: что известно о разводе Романа Сасанчина с женой

Пара прожила в браке всего несколько месяцев

Победитель шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" 20-летний Роман Сасанчин, который в конце декабря впервые стал отцом, спустя всего четыре месяца после свадьбы разводится со своей супругой Иванной, которая старше парня на 4 года.

Новостью о разрыве поделилась сама Иванна на своей странице в Инстаграм в Instastories.

"Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю – со временем переболит", – коротко написала девушка.

Больше подробностей о таком скором разрыве после свадьбы пары пока нет, да и Роман пока никак не прокомментировал развод. Однако стоит отметить, что пара отписалась друг от друга в соцсетях.

Роман Сасанчин и его жена Иванна: история любви

20-летний Роман и 24-летняя Иванна познакомились в 2020 году в компании общих друзей. Их отношения достаточно быстро завязались, и уже спустя пару месяцев пара начала жить вместе. Сначала пара жила в квартире, которую Сасанчин одержал за победу в шоу "Голос", а позже – они переехали в родной Тернополь.

На страницах пары в социальных сетях можно было увидеть много романтических общих снимков. И не скажешь, что были какие-то проблемы.

В мае 2021-го года Роман сделал предложение своей любимой, и 2 декабря того же года влюбленные связали себя узами брака. Отметим, что к моменту свадьбы, Иванна уже была на 8-м месяце беременности. 30 декабря семья Сасанчиных пополнилась еще одним человечком — у пары родилась дочь, которую назвали Элизабет.

Отметим, что весна 2022-го года необычайно "богата" на разводы. В марте своих поклонников ошарашили расставанием Надя Дорофеева и Владимир Дантес, а в апреле о своем разводе сообщили украинский актер и телеведущий Дмитрий Ступка и Полина Логунова.