"Мы справимся с этим": жена Романа Сасанчина опровергла свои слова об их разводе

Пара пытается наладить отношения ради маленькой дочери

Победитель шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" 20-летний Роман Сасанчин, супруга которого ранее сообщила об их расставании спустя всего четыре месяца после свадьбы, таки не разводится. Пара переживает нелегкий период, однако пока разводиться не намерена.

Свои предыдущие слова жена Сасанчина Иванна объяснила на своей странице в Инстаграм в Instastories.

Девушка объяснила, что сейчас они с Романом проходят через тяжелый конфликт, однако о разводе речь пока не идет. Пара пытается наладить свои отношения ради совместной маленькой дочери, которой всего три месяца, ведь в их ссоре "виноваты оба".

"Я надеюсь, что это возможно исправить. Я молюсь Богу. Я знаю, что мы ради нашего ребенка сможем переступить все, что сейчас есть. И мы справимся с этим", – поделилась Иванна.

Отметим, что Иванна с ребенком в целях безопасности выехала из Украины, и сейчас находится в Польше. Роман же остался в Украине, ведь ему нельзя пересекать границу. Вполне верояно, что на молодую семью так действует расстояние и длительная разлука.

Напомним, что в мае 2021-го года Роман сделал предложение своей любимой, и 2 декабря того же года влюбленные связали себя узами брака. Отметим, что к моменту свадьбы, Иванна уже была на 8-м месяце беременности. 30 декабря семья Сасанчиных пополнилась еще одним человечком — у пары родилась дочь, которую назвали Элизабет.