Вокруг аварии на Крещатике разгорается громкий скандал: источники говорят о замене водителя

"Телеграф" разбирался в сложившейся ситуации

Еще 12 октября на Крещатике в Киеве произошла резонансная авария — внедорожник Jeep на скорости пытался проскочить перекресток на красный свет, однако наконец протаранил легковушку Audi и опрокинулся на глазах у прохожих.

Момент аварии сняли камеры наблюдения. Видео находится в свободном доступе в сети интернет.

В результате ДТП погибших не было, однако, по данным "Телеграфа", два человека, находившиеся в салоне джипа, получили телесные повреждения и им оказывали медицинскую помощь.

Очевидно, что водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения и должен понести наказание согласно букве закона, однако история оказалась куда более запутанной. Автомобиль виновника аварии зарегистрирован на воинскую часть. Через две недели после аварии в сети начали обсуждать ответ из патрульной полиции, где было указано, что никаких протоколов на участников аварии не составлено (по нашей информации, протокол таки был, однако выписали его только через две недели после общественного резонанса).

Более того, во включении телеканала "Киев" с места аварии корреспондент рассказал, что "за рулем Jeep находилась известная девушка". Ее и пассажира внедорожника с места аварии вывезли каретой скорой помощи. Впрочем, по информации источников в правоохранительных органах, несмотря на травмы (черепно-мозговая травма и закрытая травма позвоночника у водителя), от госпитализации они отказались.

Также в сети ходили слухи, что за рулем Jeep якобы была депутат Киевсовета Алина Михайлова — известная активистка и волонтер, а после полномасштабного вторжения медик одного из подразделений ГУК ПС, командиром которого является ее парень — Герой Украины Дмитрий Коцюбайло.

Источники в партии "Голос" сообщили, что за рулем действительно могла быть именно Михайлова. Мы обратились к самой депутатке за комментарием.

"Последние 8 месяцев я нахожусь на фронте — воюю и спасаю жизнь бойцам. До этого в составе подразделения я была на Харьковщине, сейчас в Авдеевке. Об этой аварии я ничего не знаю", — сказала Алина Михайлова.

По ее словам, информацию о ее причастности к ДТП разгоняли хейтеры: "Поклонники Петра Алексеевича Порошенко меня откровенно недолюбливают и разгоняли эту информацию через анонимные аккаунты в соцсетях. Однако из журналистов вы первый, кто обратился за комментарием".

Источники "Телеграфа" в правоохранительных органах сообщили, что полиция зафиксировала: за рулем JEEP действительно находилась женщина, санитар медицинской роты одной из воинских частей, однако ее имя Багрий Н. относительно нее составлен протокол по ст. 124 КупАП (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов и т. д. Влечет наложение штрафа в размере двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 до 12 месяцев). Вместе с ней на пассажирском сиденье внедорожника находился военнослужащий, главный сержант Малин А. Стоит подчеркнуть, что протокол был составлен только 28 октября, хотя авария имела место 12 числа. То есть составление протокола заняло у патрульных 16 дней.

Собеседники в МВД в разговоре с "Телеграфом" сообщили, что могла быть подмена водителя и указанная в протоколе Багрий Н. не управляла автомобилем на момент аварии. После обращения нашего издания производится дополнительная проверка.