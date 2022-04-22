Завидует даже Арестович: эти красавицы защищают Украину и спасают жизни на передовой

Женщины оберегают Украину.

В войне с россией нашу страну боронят не только герои-мужчины, но и бесстрашные женщины.

Сергей Пасюта на своей странице в Facbook опубликовал небольшой список украинских красавиц, которые своей деятельностью приближают нашу победу.

"Календарики с Кимом и Арестовичем – это не для нас. Вот несколько аккаунтов для вас, мужчины. Когда эти женщины просят у вас куда-нибудь перечислить деньги – немедленно перечислите. Просить что-нибудь сделать – делайте. Будьте послушны", — написал Пасюта.

Маша Назарова

Боевой медик, инструктор по тактической медицине, помощница фонда "Вернись живым", заместитель директора бюджетного учреждения Украинский ветеранский фонд, лицо проекта "Реаниметро". Богиня грома, молнии, мудрости, войны и комфортабельного городского пространства.

Маша Назарова

Маша Назарова

Маша Назарова

Мила Макарова

Боевой медик, ранее – волонтер отрядов Красного Креста Украины, инструктор по тактической медицине, одна из соучредительниц проекта "Реаниметро".

Мила Макарова

Мила Макарова

Мила Макарова

Кира Нечай

Одна из соучредительниц проекта "Реаниметро", сейчас парамедик в Госпитальерах.

Кира Нечай

Кира Нечай

Кира Нечай

Алина Михайлова

Депутат Киевсовета, парамедик, сейчас защищает нас на фронте.

Алина Михайлова

Алина Михайлова

Алина Михайлова

Анастасия Рокитна

Журналистка, волонтер.

Анастасия Рокитна

Анастасия Рокитна

Анастасия Рокитна

Мелания Подоляк

Журналистка, волонтер, координатор Фонда Притулы.

Мелания Подоляк

Мелания Подоляк

Мелания Подоляк

Ранее сообщалось, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким, а также советник главы офиса президента Алексей Арестович стали героями социальных сетей.

Напомним, украинский военный Артур Тураев, которого окрестили новым секс-символом на передовой, женился на своей девушке.