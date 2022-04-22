Завидует даже Арестович: эти красавицы защищают Украину и спасают жизни на передовой
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Женщины оберегают Украину.
В войне с россией нашу страну боронят не только герои-мужчины, но и бесстрашные женщины.
Сергей Пасюта на своей странице в Facbook опубликовал небольшой список украинских красавиц, которые своей деятельностью приближают нашу победу.
"Календарики с Кимом и Арестовичем – это не для нас. Вот несколько аккаунтов для вас, мужчины. Когда эти женщины просят у вас куда-нибудь перечислить деньги – немедленно перечислите. Просить что-нибудь сделать – делайте. Будьте послушны", — написал Пасюта.
Маша Назарова
Боевой медик, инструктор по тактической медицине, помощница фонда "Вернись живым", заместитель директора бюджетного учреждения Украинский ветеранский фонд, лицо проекта "Реаниметро". Богиня грома, молнии, мудрости, войны и комфортабельного городского пространства.
Мила Макарова
Боевой медик, ранее – волонтер отрядов Красного Креста Украины, инструктор по тактической медицине, одна из соучредительниц проекта "Реаниметро".
Кира Нечай
Одна из соучредительниц проекта "Реаниметро", сейчас парамедик в Госпитальерах.
Алина Михайлова
Депутат Киевсовета, парамедик, сейчас защищает нас на фронте.
Анастасия Рокитна
Журналистка, волонтер.
Мелания Подоляк
Журналистка, волонтер, координатор Фонда Притулы.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким, а также советник главы офиса президента Алексей Арестович стали героями социальных сетей.
Напомним, украинский военный Артур Тураев, которого окрестили новым секс-символом на передовой, женился на своей девушке.
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