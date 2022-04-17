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Секс-символ украинской армии Тураев женился: кто его избранница

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Артур Тураев женился Новость обновлена 17 апреля 2022, 07:23
Артур Тураев женился

Украинцы пожелали молодым счастья и долгой любви.

Украинский военный Артур Тураев, которого окрестили новым секс-символом на передовой, женился на своей девушке.

Радостной новостью кумир украинских женщин поделился в своем Instagram, опубликовав фото и видео.

"Пора жить теперь! Сегодня, мы официально, стали семьей", — подписал публикацию Артур.

Для свадебной церемонии пара выбрала одинаковые и оригинальные наряды: джинсы, белая футболка и кожаная куртка.

Артур Тураев и его девушка расписались
Артур Тураев и его девушка расписались

Пара также сняла ролик на улице, где Артур и его жена показали обручальные кольца на пальцах.

В комментариях пользователи желают молодым счастья, долгой любви и красивых детей.

"Желаю счастья! Много лет в любви и согласии в нашей родной Украине!".

"Счастливой супружеской жизни в мире и согласии"..

Правда, есть и такие, которые расстроились из-за женитьбы красавца-военного и пошутили, что пора отписываться:

"Как жить после того, как ты расписался".

"Отписка".

Отметим, что судя по соцсетям Артема, он давно в паре. В его Instagram есть фото, где он отдыхает со своей любимой девушкой. В одном из интервью он рассказал, что вывез ее из-под Киева в более безопасное место. И пока он защищает нашу страну на передовой, она занимается волонтерством.

Артем Тураев со своей девушкой
Артем Тураев со своей девушкой

Напомним, украинский защитник Артем Тураев, которого прозвали новым "крашем" украинок, рассказал читателям "Телеграфа" о том, как стал военным, где служил и какие сильные стороны наших ВСУ.

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