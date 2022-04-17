Секс-символ украинской армии Тураев женился: кто его избранница

Украинцы пожелали молодым счастья и долгой любви.

Украинский военный Артур Тураев, которого окрестили новым секс-символом на передовой, женился на своей девушке.

Радостной новостью кумир украинских женщин поделился в своем Instagram, опубликовав фото и видео.

"Пора жить теперь! Сегодня, мы официально, стали семьей", — подписал публикацию Артур.

Для свадебной церемонии пара выбрала одинаковые и оригинальные наряды: джинсы, белая футболка и кожаная куртка.

Артур Тураев и его девушка расписались

Пара также сняла ролик на улице, где Артур и его жена показали обручальные кольца на пальцах.

В комментариях пользователи желают молодым счастья, долгой любви и красивых детей.

"Желаю счастья! Много лет в любви и согласии в нашей родной Украине!".

"Счастливой супружеской жизни в мире и согласии"..

Правда, есть и такие, которые расстроились из-за женитьбы красавца-военного и пошутили, что пора отписываться:

"Как жить после того, как ты расписался".

"Отписка".

Отметим, что судя по соцсетям Артема, он давно в паре. В его Instagram есть фото, где он отдыхает со своей любимой девушкой. В одном из интервью он рассказал, что вывез ее из-под Киева в более безопасное место. И пока он защищает нашу страну на передовой, она занимается волонтерством.

Артем Тураев со своей девушкой

Напомним, украинский защитник Артем Тураев, которого прозвали новым "крашем" украинок, рассказал читателям "Телеграфа" о том, как стал военным, где служил и какие сильные стороны наших ВСУ.