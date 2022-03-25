"Мы научились за 8 лет войны отличать правду ото лжи": новый "краш" украинок спецназовец Артур Тураев

Украинский боец Артур Тураев после нескольких роликов с фронта стал кумиром украинских женщин

Артур Тураев – украинский защитник, которого в сети называют новым "крашем" украинок наряду с Кимом, Дехтяренко и Арестовичем. 27-летний парень, имея выразительные внешние данные, мог бы красоваться на обложках глянца или блистать в кино. Но он служит в одном из спецподразделений полиции Украины. Звание и место – не называет. "Телеграфу" в эксклюзивном интервью удалось пообщаться с нашим защитником Артуром Тураевым и расспросить подробнее о нем, войне и планах на послепобедное будущее.

- Как вы стали военным? Мечтали ли им быть с детства?

- Я всегда мечтал брать участие в военных действиях, мне очень нравились фильмы и документалки в этом направлении. Хотел отправиться миротворцем, но возраст не позволял… Когда началась война в Украине в 2014 году, то сразу понял, что должен быть там. Пришлось пройти бюрократию, но в итоге я все таки попал на военную службу.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

- Где учились и проходили службу?

- Учился в Судостроительном корабельном лицее в Николаеве. Проходил службу в 1-ом отдельном батальоне морской пехоты ДШР (десантно-штурмовая рота). После чего проходил службу в разведке снайпером.

- Вы служили в спецназе – это верная информация?

- Проходил много подготовок специальных подразделений за свою жизнь, в данный момент продолжаю служить в спецназе полиции.

- В чем специфика службы именно в спецназе?

- Особенность службы в спецназе — это преимущество качества над количеством противника. Ты должен жить этим, быть идеальным во всем, а если у тебя есть "проколы" — обязан немедленно проработать и ликвидировать их. Спецназ — это в твоей голове, это порядок. В спецназе случайных людей не бывает.

- Вы участвовали в боях в рамках АТО и ООС?

- Я принимал участие в АТО/ООС. Попал в боевые действия ещё не совсем опытным, всему учился там. С годами мы стали лучшими, тренировались, обучались, даже будучи на боевых позициях, уделяли отдельное внимание спорту. Были крутые моменты, когда вели бой с улыбками на лице, а бывали и со слезами… Я терял близких друзей. Шесть моих лучших друзей погибли, а в последний день моего контракта от снайперской пули погиб еще один друг, у которого осталась дочь возрастом 2 года, жена и мама… Он учил меня парашютному делу, мы проводили досуги под кофе в нашей части на полуострове… После того, как подписали рапорт на увольнение, я поехал к нему на похороны, чтобы проводить своего хорошего друга и наставника. Вспоминаю свою десантно-штурмовую роту и горжусь! Это профессионалы. Мы "мочили сепаров" со всего, что у нас было, наш батальон до сих пор считается лучшим в своём роде войск. Спасибо ребятам за бесценный опыт. Мы совершали прыжки с самолетов, вертолетов, днём, ночью, на воду, спускались по адаптеру, ходили в море на кораблях, ездили за границу и делились опытом с другими армиями разных стран.

- Где оказались в момент начала полномасштабной войны?

- Находился в Киеве и был готов быстро реагировать на поставленные задачи и проводить работу по ликвидации противника на территории Украины.

- Как приняли решение пойти защищать Украину в войне?

- Я принял решения защищать Украину от оккупантов по трём причинам: первая — я защищаю свою семью и землю, второе — я патриот своей страны, третье — мне это просто нравится!

Артур Тураев: "Когда в 2014-ом началась война, то сразу понял - я должен быть там"

- Каким вы видите нашего противника – российских захватчиков?

- Русских солдат я вижу военнонеобразованными, некоторое количество – обманутыми. Трусливые солдаты без чести воина, они лишь мародеры…

- Какие сильные стороны наших ВСУ можете выделить?

- Сильные стороны ВСУ – это патриотизм, свободолюбие, умение преодолевать любые трудности на своём пути. Наши военные — самые опытные солдаты в Европе. Мы научились за 8 лет войны отличать правду ото лжи. Сильная сторона в том, что мы на своей земле, мы приспособлены к любым условиям ведения боя, будь то зима, лето, море или горы. Любое оружие мы превращаем в ещё более эффективнее, чем оно есть. Мы импровизируем, и у нас очень много квалифицированных офицеров. Все это в совокупности и делает из нас очень сильных солдат и настоящих воинов.

- Как, на ваш взгляд, за последние 8-10 лет изменилась украинская армия?

- За последние 8-10 лет армия изменилась кардинально, как и весь народ Украины. Быть солдатом теперь — это престижно. Мы сотрудничаем с международными партнерами и учимся все новым и новым технологиям. Чем больше у нас война, тем сильнее мы становимся. Армия стала профессиональной. Есть моменты, которые ещё надо проработать, но это, думаю, сделают за пару лет. Если дать оценку по 10-бальной шкале, то армия 8 лет назад была на 3-4 бала, сейчас — могу дать твёрдую 9-ку.

- Многие иностранные дипломаты не ожидали такой мощной борьбы украинцев в ответ на нападение РФ. Как вы считаете, благодаря чему Украине удается успешно обороняться уже около месяца?

- Профессиональные военные ВСУ, ТРО, силовые структуры и мирное население стали одним целым. Можно сломать одну спичку, но сломать целый коробок уже не получится! Конечно, технологическая помощь Запада нам способствует, благодаря ей мы можем проводить операции. Есть разница: бороться за идеи старого маразматика и сражаться за свой дом, семью, родину. Украинцы ментально такие — свободные. Душу й тіло ми положим за нашу свободу!

- Если раньше самыми популярными были певцы, актеры, то во время войны звездами стали мэры, президент, военные. Как вам такая тенденция?

- Тут нету ничего странного. Самая большая ценность — это жизнь. Президент, дипломаты и военные как раз эту ценность и защищают. Людям нужно во что-то и в кого-то верить! С нами Бог, с нами правда, с нами ВСУ. Мы эту веру не подведём.

- Не думали, имея такую внешность, стать актером или моделью?

- Всегда хотел быть актером, мне очень нравится это направление. Я бы с удовольствием принял предложения в какой-то интересный проект. Когда все наладится у нас в стране, то планирую сделать свой проект на Youtube-канале.

Артур Тураев сразу запоминается эффектной внешностью

В сети Артура Тураева сравнивают с турецкими актерами

- Судя по вашим соцсетям, у вас есть девушка. Как на расстоянии поддерживаете друг друга?

- Да, у меня есть девушка, которой я очень благодарен за самые лучшие моменты в своей жизни! Как она меня поддерживает? Когда говорит, что она в безопасности, что с ней все в порядке, что она готова действовать так, как я скажу в случае обострения… Вот это меня и поддерживает. Когда я знаю, что она в порядке, то я могу с холодной головой выполнять любые задачи, мне спокойно. Со своей стороны я ее поддерживаю своей уверенностью, позитивом и, вообще, я пообещал ей победу! (улыбается. – Ред.)

- Ваше видеообращение к девушкам в Тик-ток о том, мол, сейчас "ваши парни жарят орков, но потом будут и вас", вызвало фурор. Ожидали такой реакции?

- Такого я, конечно, не ожидал. Вообще, видео было записано сразу после нашего залпа "градов". Просто сказал то, что пришло в голову, и ни в коем случае не равнял наших красавиц с теми животными, орками. Но кто как хотел — так и понял.

- А ваша девушка не ревнует к такому вниманию? Видео разлетелось по сети. В комментариях под роликом звезды – Леся Никитюк, Слава Каминская.

- Девушка немного ревновала сначала, это присуще девушкам (улыбается. – Ред.).

- Конечно же, интересен взгляд на ситуацию изнутри. Как защитник, каковы ваши прогнозы касательно дальнейшего развития военных действий? Все очень ждут, когда закончится война, когда победит Украина.

- Победа, конечно же, за нами, это стало понятно уже давно, это лишь вопрос времени… Не хочу прогнозировать дату, но скажу одно: чем дольше русские солдаты тут находятся, тем больше их умрет. Мы разматываем их ресурсы и будем бить их столько, сколько надо.

- За месяц полномасштабных военных действий к каким выводам вы пришли: в чем наши преимущества перед врагом, а чего Украине не хватает на данный момент?

- Вывод очевиден: мы сильнее во всех аспектах. Их много, но их много не только воюет, а и умирает. Делать вывод должны постсоветские и западные страны: о том, что Россия не такая, как ее рисовали десятилетиями.

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- Прочла в каком-то комментарии к вашему видео, что вы – это новое поколение военных. На ваш взгляд, современный украинский военный — какой он, его главные качества, миссия?

- Современный солдат — это вольный, свободолюбивый, хорошо подготовленный и мотивированный во всех аспектах этого слова. Сегодня солдат живет в сердце каждого из нас. Наверное, современный солдат — это и есть настоящий украинец-патриот.

Артур Тураев: "Современный солдат — это и есть настоящий украинец-патриот"

- Как относитесь к тем мужчинам, которые скрываются от мобилизации или даже пытаются пересечь границу, переодевшись в женщину\в детском беби-боксе?

- К таким мужчинам я никак не отношусь, какими бы они ни были, они не перестают быть гражданами Украины. Мой долг — защищать всех мирных людей. Им с этим жить, а вот как социум их примет — уже другой вопрос.

- По вашему мнению, стать на защиту своей страны должны все мужчины без исключения или на фронте лучше находиться только хорошо подготовленным военнослужащим?

- Все зависит от ситуации. Если ситуация позволяет задействовать только армию, то воевать должна армия и силовые структуры. Если их не хватает, то, конечно, каждый мужчина, который называет себя мужчиной, обязан защищать свой дом. Чтобы помогать защищать свою страну необязательно брать в руки автомат: можно быть волонтером, эвакуировать мирных (бесплатно), вести информационную войну… Главное — не оставаться в стороне!