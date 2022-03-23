Взятие Савур-Могилы, звание "Героя Украины" и обучение в США: чем известен бригадный генерал Сергей Собко
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Сергей Собко — украинский военный с мощным боевым опытом, Герой Украины
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала полковнику Сергею Собко – начальнику штаба – заместителю командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. За его плечами обучение в разных странах, блестящие военные операции в зоне АТО, а в 2015 году Собко стал Героем Украины. Детальнее – в материале "Телеграфа".
Детство и образование
Сергей Станиславович Собко родился 11 июля 1984 года в семье учителя и медсестры. Уроженец Винницкой области, поселок Литин. В 2001 году окончил местную школу с "золотом". В одном из интервью говорил, что военным решил стать еще в школе, вдохновившись примером знакомого друга родителей. Поступил в Одесский военный институт Сухопутных войск, который тоже закончил в 2005 году на "отлично" — "красный" диплом. Женат, есть сын.
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Военная карьера
Прошел путь от командира взвода гранатометчиков до заместителя командира бригады в 30-й отдельной механизированной бригаде 8-го армейского корпуса Сухопутных войск (город Новоград-Волынский, Житомирская область). Много времени и сил уделял (и продолжает уделять) обучению. На счету Собко курсы повышения квалификации в Канаде, США, Норвегии, Германии.
Участвовал в миротворческой миссии в составе национального контингента в Косово в 2007-2008 годах.
2017-2019 гг. — командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады.
В 2022 году – начальник штаба – заместитель командующего Сил теробороны ВСУ.
В 2014 году должен был начать обучение в Командно-штабном колледже армии США, но Украина оказалась под агрессией рф на территории Донецкой и Луганской областей (обучение в американском вузе продолжил после двух лет войны на востоке Украины).
В зоне АТО встал на защиту государства в качестве командира механизированного батальона 30 ОМБр.
Собко известен по военной операции от 27 июля 2014 года, когда батальонная тактическая группа под его руководством вместе с десантниками 95-й бригады взяла стратегический плацдарм Савур-Могила – оперативно и с наименьшими потерями. Благодаря этому подразделения ВСУ и пограничники смогли выйти из оцепления вблизи границы с рф (между Петровским и Миусинском).
Кроме того, комбат Собко – один из героев фильма "Рейд. Сила непокоренных".
Также Собко участвовал в боях в районе Дебальцево (2015 год), где вместе с бойцами выходил из оцепления.
С 2017 года являлся командиром 128-й отдельной горно-пехотной бригады.
Награды
Среди достижений Собко:
- Звание "Герой Украины" и орден "Золотая Звезда" (2015 год) за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Памятный нагрудный знак "Воин-миротворец".
- Медаль НАТО Non Article V.
Высказывания
Накануне полномасштабного вторжения России Собко говорил в интервью "Радио Свобода", что главная задача Сил ТРО – это оборона территории: "Это то, о чем мы очень часто слышим из уст и главнокомандующего, и министра, практически из всех СМИ о том, что в случае, если противник ступит на нашу землю, он будет ощущать сопротивление повсюду – в каждом городе, в каждой деревне, на каждой улице, в каждом доме. Территориальная оборона – это именно об этом".
Буквально за несколько дней до 24 февраля Собко отметил, какова, по его мнению, главная цель украинского народа:
"В этой ситуации, которая у нас сложилась, нам есть что терять. И ту войну, которую мы ведем, если мы ее проигрываем, то мы умрем в конце концов, мы перестанем существовать. Поэтому в этих условиях очень важна следующая вещь: проигрывает тот, кто формирует ощущение поражения у себя в голове. И мы понимаем, наша стратегия такова, что мы должны создать такие мысли в голове противника, чтобы он отказался от дальнейших действий".
Ранее "Телеграф" пообщался с генералом армии Украины, экс-главой Службы внешней разведки Украины Николаем Маломужем и узнал, какие сценарии развития военных действий возможны и какие уже важные шаги реализовали украинские защитники.
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