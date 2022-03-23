Взяття Савур-Могили, звання "Героя України" і навчання в США: чим відомий бригадний генерал Сергій Собко

Сергій Собко — український військовий із потужним бойовим досвідом, Герой України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала полковнику Сергію Собку – начальнику штабу — заступнику командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. За його плечима навчання у різних країнах, блискучі воєнні операції в зоні АТО, а в 2015 році Собко став Героєм України. Детальніше – в матеріалі "Телеграфу".

Дитинство і освіта

Сергій Станіславович Собко народився 11 липня 1984 року в родині вчителя і медсестри. Уродженець Вінницької області, селище Літин. В 2001 році закінчив місцеву школу з "золотом". В одному з інтерв’ю казав, що військовим вирішив стати ще у школі, надихнувшись прикладом знайомого приятеля батьків. Вступив до Одеського військового інституту Сухопутних військ, який теж закінчив у 2005 році на "відмінно" –"червоним" дипломом. Одружений, є син.

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Військова кар’єра

Пройшов шлях від командира взводу гранатометників до заступника командира бригади в 30-тій окремій механізованій бригаді 8-го армійського корпусу Сухопутних військ (місто Новоград-Волинський, Житомирська область). Багато часу і сил приділяв (і продовжує приділяти) навчанню. На рахунку Собка курси підвищення кваліфікації у Канаді, США, Норвегії, Німеччині.

Сергій Собко. Фото: Роман Ніколаєв

Брав участь у миротворчій місії у складі національного контингенту в Косово в 2007-2008 роках.

2017-2019 рр. — командир 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади.

В 2022 році — начальник штабу — заступник командувача Сил тероборони ЗСУ.

В 2014 році мав розпочати навчання у Командно-штабному коледжі армії США, але Україна опинилася під агресією рф на території Донецької і Луганської областей (навчання у американському вишу продовжив після двох років війни на сході України).

В зоні АТО став на захист держави у якості командира механізованого батальйону 30 ОМБр.

Собко відомий за військовою операцією від 27 липня 2014 року, коли батальйонна тактична група під його керівництвом разом із десантниками 95-ї бригади взяла стратегічний плацдарм Савур-могила – оперативно і з найменшими втратами. Завдяки цьому підрозділи ЗСУ та прикордонники змогли вийти з оточення поблизу кордону з рф (між Петрівським і Міусинськом).

Крім того, комбат Собко — один із героїв фільму "Рейд. Сила нескорених".

Також Собко брав участь у боях в районі Дебальцевого (2015 рік), де разом із бійцями виходив з оточення.

З 2017 року був командиром 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади.

Нагороди

Серед здобутків Собка:

Звання "Герой України" і орден "Золота Зірка" (2015 рік) за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Пам'ятний нагрудний знак "Воїн-миротворець".

Медаль НАТО Non Article V

Вислови

Напередодні повномасштабного вторгнення рф Собко казав в інтерв’ю "Радіо Свобода", що головне завдання Сил ТРО – це оборона території: "Це те, про що ми дуже часто чуємо з вуст і головнокомандувача, і міністра, практично з усіх ЗМІ про те, що у випадку, якщо противник ступить на нашу землю, він буде відчувати спротив всюди – у кожному місті, у кожному селі, на кожній вулиці, у кожному будинку. Територіальна оборона – це саме про це".

Сергій Собко: "Якщо ми програємо війну, то перестанемо існувати"

Буквально за декілька днів до 24 лютого Собко зазначив, що на його думку є головною метою українського народу:

"У цій ситуації, яка у нас склалася, нам є що втрачати. І ту війну, яку ми ведемо, якщо ми її програємо, то ми вмремо врешті-решт, ми перестанемо існувати. Тому в цих умовах дуже важлива наступна річ: програє той, хто формує відчуття поразки в себе в голові. І ми розуміємо, наша стратегія така, що ми маємо створити такі думки в голові противника, щоб він відмовився від подальших дій".

Раніше "Телеграф" поспілкувався з генералом армії України, ексглавою Служби зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем і дізнався, які сценарії розвитку воєнних дій можливі та які вже важливі кроки реалізували українські захисники.