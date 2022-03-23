С такими защитниками не страшно: у украинок появился новый "краш" среди военных

Военный покорил сердца украинок.

За почти месяц войны, которую развязала россия, нервы украинцев уже на исходе, несмотря на веру в нашу победу и максимальное единение.

В это тяжелое время женщины пытаются, как то отвлечься и переключаются на красивых и брутальных мужчин среди политиков, воинов ВСУ и ТРО.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Некоторые из них уже стали настоящими героями, как глава Николаевской ОГА Виталий Ким или спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Еще одним кумиром украинских женщин стал военнослужащий Артур Тураев.

Мы решили рассказать о новом украинском "краше".

Парень служит в спецназе и обладает действительно модельной внешностью. Часто выкладывает фото и видео в Инстаграм и ТикТок. В комментариях парня сравнивают с турецким актером и называют настоящим красавчиком.

Парень мог бы работать моделью, но пошел в ВСУ

Ему идет военная форма

Многие отмечают, что он похож на турецкого актера

Артур любит записывать ободряющие видео

Под фото и видео военного всегда много комментариев, пишут что "это новое поколение военных" и "с такими защитниками не страшно за Украину".

"Украинский Бурак Озчивит"

"Боже, храни этого парня, потому что надо чтобы такие размножались"

"Даже не верится, что в наше время есть такие мужественные ребята! Береги себя"

Стоит отметить, что сердце парня занято, он выкладывает фото со своей второй половинкой. Пользователи отмечают, что они очень красивая пара.

У парня есть девушка

Они прекрасно смотрятся вместе

Отметим, что еще одним героем многочисленных мемов и любимцем всех украинских женщин стал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, его еще называют "главным психотерапевтом Украины".