На Рівненщині моторошна ДТП, легковик зіткнувся з фурою: багато загиблих

На ділянці дороги, де сталася ДТП, ускладнений рух

У Костопільському районі Рівненської області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя чотирьох людей.

Сьогодні, 28 листопада, близько 14:30 поблизу села Мирне на автодорозі легковий автомобіль зіштовхнувся із вантажівкою. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції Рівненської області.

Фото з місця ДТП. Поліція Рівненської області

Внаслідок зіткнення легковий автомобіль вилетів із проїжджої частини. За попередньою інформацією, загинули чотири особи — дві жінки та двоє чоловіків.

Фото з місця ДТП. Поліція Рівненської області

До місця події прибули слідчо-оперативні групи місцевого відділення поліції, Головного управління та рятувальники. Повідомляється, що рух на ділянці, де сталася ДТП, поки що ускладнено.

Подробиці автокатастрофи встановлюються. У пресслужбі опублікували фотографії із місця ДТП.

Фото з місця ДТП. Поліція Рівненської області

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло про те, що ожеледиця у листопаді призвела до великої кількості дорожньо-транспортних пригод, у тому числі у Дніпрі, Києві, Житомирі та Одеській області.

Також "Телеграф" писав про те, що відключення вуличних ліхтарів призвело до збільшення випадків ДТП в українських містах.