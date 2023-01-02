Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою: на трасі Київ — Чоп сталася серйозна ДТП (фото)

Внаслідок ДТП є постраждалі

У Житомирській області сталася серйозна ДТП. Зіткнулися автобус та вантажівка.

За даними Патрульної поліції Житомирської області, інцидент трапився 2 січня на трасі Київ — Чоп у селі Броники. За попередньою інформацією, водій пасажирського автобуса в’їхав у вантажівку. Внаслідок пригоди є постраждалі.

Правоохоронці зазначили, що на місце пригоди вже прибули медики та слідчі, а патрульні займаються забезпеченням безпеки дорожнього руху.

Тим часом у мережі стверджують, що причиною аварії є те, що водій автобуса заснув і врізався у припарковану біля АЗС фуру.

"На місці працювало багато "швидких" і рятувальники, кілька людей отримали тяжкі травми", — йдеться у пості.

За словами очевидців, загиблих внаслідок ДТП немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дніпрі жінка-водій врізалася в кілька автомобілів поліції, а потім кружляла своєю машиною навколо правоохоронців.

"Телеграф" також повідомляв про страшну ДТП під Одесою, там автобус протаранив фуру, були жертви.