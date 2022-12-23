Кучугури до даху та численні ДТП: російську глибинку рекордно завалило снігом (вражаючі відео)

У Приморському краї рф всього за кілька днів випало опади перевищили місячну норму у 6,5 разів

Російські регіони продовжують страждати від наслідків природних катаклізмів. Щойно від сильних снігопадів оговталася Москва, як рекордна кількість опадів випала у Приморському краї рф. Сніг заполонив абсолютно все — деякі будинки засипало майже до даху, місцевим жителям буквально доводиться прорубувати собі справжні тунелі, аби вибратися на вулицю.

Більше деталей повідомляють росЗМІ та Telegram-канал SHOT. Варто зазначити, що Примор'я — вельми звичне до сильних снігопадів і низьких температур. Але цього разу навіть жителі цього краю дивуються тому, наскільки зима лютує — кількість опадів перевищила місячну норму вже у 6,5 разів.

Окрім проблем із пересуванням, сніг також додає інших проблем. Це і часті аварії на дорогах, і пошкодження ліній електропередач, і проблеми із опаленням. Комунальна техніка не витримує подібного навантаження, тож немало автошляхів залишаються нерозчищеними — не вистачає спецавтомобілів і людей.

У Владивостоці й зовсім відбулося масове ДТП за участю десяти машин. Також порушено транспортне сполучення — як залізничне, так і авіаційне.

Одна із найгірших ситуацій на Примор'ї — в Ольгінському районі та самому селищі Ольга.

Селище Ольга на карті

Слід зазначити, що ще на початку грудня перед сильним снігом Москву щедро заливало дощами. На столичних вулицях завдяки опадам утворилися справжні ріки.

Також "Телеграф" нагадує, що окрім природних катаклізмів росіян регулярно спіткають різноманітні пожежі. Із останніх — загоряння військової частини у все тій же Москві.