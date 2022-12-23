Сугробы до крыш и многочисленные ДТП: российскую глубинку рекордно завалило снегом (поразительные видео)

В Приморском крае рф всего за несколько дней выпало осадки превысили месячную норму в 6,5 раз.

Российские регионы продолжают страдать от последствий природных катаклизмов. Только от сильных снегопадов оправилась Москва, как рекордное количество осадков выпало в Приморском крае рф. Снег заполонил все — некоторые дома засыпало почти до крыши, местным жителям буквально приходится прорубать себе настоящие тоннели, чтобы выбраться на улицу.

Больше деталей сообщают РосСМИ и Telegram-канал SHOT. Стоит отметить, что Приморье весьма привычно к сильным снегопадам и низким температурам. Но на этот раз даже жители этого края удивляются тому, насколько зима свирепствует — количество осадков превысило месячную норму уже в 6,5 раза.

Кроме проблем с передвижением снег также добавляет других проблем. Это и частые аварии на дорогах, и повреждение линий электропередач и проблемы с отоплением. Коммунальная техника не выдерживает подобной нагрузки, так что немало автодорог остаются нерасчищенными — не хватает спецавтомобилей и людей.

Во Владивостоке и вовсе произошло массовое ДТП с участием десяти машин. Также нарушено транспортное сообщение — как железнодорожное, так и авиационное.

Одна из самых плохих ситуаций в Приморье — в Ольгинском районе и самом поселке Ольга.

Поселок Ольга на карте

Следует отметить, что еще в начале декабря перед сильным снегом Москву щедро заливало дождями. На столичных улицах благодаря осадкам образовались настоящие реки.

Также "Телеграф" напоминает, что кроме природных катаклизмов россиян регулярно постигают всевозможные пожары. Из последних — возгорание воинской части во все той же Москве.