На улицах метель и гололед

Природные катаклизмы в Москве не утихают. После тропического ливня в начале второй декады декабря, москвичей засыпало снегом.

В городе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, который сопровождает снегопад. Снег шел всю ночь на воскресенье и продолжит идти днем. Ожидается, что высота сугробов может достичь полуметра и будет побит рекорд для 18 декабря.

В последний раз так много снега в декабре в Москве фиксировали 80 лет назад. Засыпает не только столицу россии, но и пригороды — в подмосковье отмечено выпадение половины месячной нормы осадков. Непогода накрыла весь центральный регион.

Кроме снежных заносов на дорогах гололедица. Транспорт не ходит без помощи коммунальщиков.

Москву засыпает снегом

В аэропортах отменили 54 рейса и 13 задержаны. Но вся эта зимняя непогодица резко сменится оттепелью уже в средине следующей недели. Снег будет активно таять и пойдет дождь.

Оттепель в Москве превратит снег в лужи

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме природных катаклизмов в столице страны-агрессора фиксируют частые пожары в ТЦ. За декабрь было несколько весьма крупных.