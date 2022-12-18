Укр

Рекорд за 80 лет: в Москве продолжаются погодные катаклизмы (фото и видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1289
Добраться домой в Москве сейчас непростая задача Новость обновлена 18 декабря 2022, 09:20
Добраться домой в Москве сейчас непростая задача

На улицах метель и гололед

Природные катаклизмы в Москве не утихают. После тропического ливня в начале второй декады декабря, москвичей засыпало снегом.

В городе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, который сопровождает снегопад. Снег шел всю ночь на воскресенье и продолжит идти днем. Ожидается, что высота сугробов может достичь полуметра и будет побит рекорд для 18 декабря.

В последний раз так много снега в декабре в Москве фиксировали 80 лет назад. Засыпает не только столицу россии, но и пригороды — в подмосковье отмечено выпадение половины месячной нормы осадков. Непогода накрыла весь центральный регион.

Кроме снежных заносов на дорогах гололедица. Транспорт не ходит без помощи коммунальщиков.

Снег в Москве 18.12
Москву засыпает снегом

В аэропортах отменили 54 рейса и 13 задержаны. Но вся эта зимняя непогодица резко сменится оттепелью уже в средине следующей недели. Снег будет активно таять и пойдет дождь.

Прогноз погоды в Москве
Оттепель в Москве превратит снег в лужи

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме природных катаклизмов в столице страны-агрессора фиксируют частые пожары в ТЦ. За декабрь было несколько весьма крупных.

Теги:
#Москва #Снег