На вулицях хуртовина та ожеледь

Природні катаклізми у Москві не вщухають. Після тропічної зливи на початку другої декади грудня москвичів засипало снігом.

У місті оголошено жовтий рівень погодної небезпеки через сильний вітер, який супроводжує снігопад. Сніг йшов усю ніч на неділю і продовжуватиме йти вдень. Очікується, що висота кучугур може досягти півметра і буде побитий рекорд для 18 грудня.

Востаннє так багато снігу у грудні у Москві фіксували 80 років тому. Засинає не лише столицю росії, а й передмістя – у Підмосков'ї відмічено випадання половини місячної норми опадів. Загалом негода накрила весь Центральний регіон.

Окрім снігових заметів на дорогах ожеледиця. Транспорт не ходить без допомоги комунальників.

Москву засипає снігом

В аеропортах скасували 54 рейси та 13 затримано. Але вся ця зимова негода різко зміниться відлигою вже в середині наступного тижня. Сніг активно танутиме і піде дощ.

Відлига в Москві перетворить сніг на калюжі

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім природних катаклізмів у столиці країни-агресора фіксують часті пожежі у ТЦ. За грудень було кілька великих.