Рекорд за 80 років: у Москві продовжуються погодні катаклізми (фото та відео)
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На вулицях хуртовина та ожеледь
Природні катаклізми у Москві не вщухають. Після тропічної зливи на початку другої декади грудня москвичів засипало снігом.
У місті оголошено жовтий рівень погодної небезпеки через сильний вітер, який супроводжує снігопад. Сніг йшов усю ніч на неділю і продовжуватиме йти вдень. Очікується, що висота кучугур може досягти півметра і буде побитий рекорд для 18 грудня.
Востаннє так багато снігу у грудні у Москві фіксували 80 років тому. Засинає не лише столицю росії, а й передмістя – у Підмосков'ї відмічено випадання половини місячної норми опадів. Загалом негода накрила весь Центральний регіон.
Окрім снігових заметів на дорогах ожеледиця. Транспорт не ходить без допомоги комунальників.
В аеропортах скасували 54 рейси та 13 затримано. Але вся ця зимова негода різко зміниться відлигою вже в середині наступного тижня. Сніг активно танутиме і піде дощ.
Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім природних катаклізмів у столиці країни-агресора фіксують часті пожежі у ТЦ. За грудень було кілька великих.