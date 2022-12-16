Как не одно, так другое: в глубинке россии новая трагедия с погибшими (фото, видео)

Большинство жертв аварии пришлось эвакуировать с помощью медицинских вертолетов

Не успели россияне оправиться от серии пожаров в Москве, как крупное несчастье пришло в еще один регион страны — на этот раз Хабаровский край. В Нанайском районе ночью перевернулся пассажирский автобус, на котором перевозили вахтовиков из компании "Амур минералс". Сообщается, что водитель не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство буквально вылетело из трассы и отправилось в кювет.

По информации росСМИ, без жертв авария не обошлась. Согласно последним данным, погибло 8 человек, еще 23 получили различные травмы и ранения. Известно, что пострадавших россиян изначально везли на Малмыжское месторождение, где они работают вахтовым методом.

Автобус вылетел в кювет за девять километров до поворота к селу Троицкое. За рулем находился Александр Жмякин, который также пострадал во время чрезвычайной ситуации. Он находится в тяжелом состоянии, получил множественные переломы ребер.

Троицкое Хабаровского края на карте

Для эвакуации большинства пострадавших спасателям понадобились медицинские вертолеты. Пятеро тяжелораненых россиян находятся в больнице, еще 14 человек — находятся на втором борту.

Автобус просто "лег" на бок

Сейчас правоохранители проводят проверку компании, предоставившей автобус и водителя. Уже возбуждено уголовное дело насчет вероятного оказания услуг, которые не отвечают требования безопасности. Власти Хабаровского края уже пообещали выплатить жертвам компенсации: пострадавшим — по 500 тысяч рублей, семьям погибших — по 1 миллиону.

Ранее "Телеграф" рассказывал подробности жуткого ДТП, произошедшего на одной из трасс Азербайджана. Огромная фура буквально расплющила микроавтобус, который после столкновения стал похож на обычное легковое авто.

россия же продолжает страдать от других катастроф — Москву после очередного пожара затопило, а в Барнауле спасатели пытались спасти от огня местный завод.