Кадры шокируют: фура расплющила бусик с людьми в Азербайджане (фото и видео)

Водитель грузовика скончался в больнице

В четверг, 15 декабря, на 85-м километре автодроги Баку-Губа (Азербайджан) произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и крупногабаритного грузовика. В результате аварии семь человек погибли, еще несколько — травмированы.

Как сообщают здешние телеграмм-каналы, тела погибших были зажаты конструкциями изуродованного автомобиля, так что на помощь по их изъятию пришлось вызвать чрезвычайных ситуаций.

Так после ДТП смотрится микроавтобус.

Предварительно установлено, что микроавтобус марки Mercedes и грузовой автомобиль марки DAF столкнулись на территории Сиязанского района. В результате мощного удара шесть человек от полученных травм погибли мгновенно.

Водителя крупногабаритного авто госпитализировали, однако, несмотря на попытки врачей реанимировать пострадавшего, мужчина, 1992 года рождения, все же скончался.

Кто стал виновником жуткой аварии пока неизвестно, однако все обстоятельства и факты чрезвычайного происшествия в рамках уголовного производства впоследствии установят представители правоохранительных органов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из центральных улиц города Киева, вероятно, нетрезвый водитель устроил масштабную автотрощу с участием пяти транспортных средств.